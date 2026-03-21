A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimenti Oslo Holmenkollen, tv, streaming

Oggi, sabato 21 marzo, andranno in scena le due gare a inseguimento dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia), le prove sui quattro poligoni regaleranno non poco spettacolo. Alle 13:40 inizieranno le donne, mentre alle 16:15 è previsto il via degli uomini.

In casa Italia fari puntati su Lisa Vittozzi. La sappadina è stata grande protagonista della 7.5 km Sprint di due giorni fa. L’azzurra, infatti, è giunta seconda per una manciata di secondi, alle spalle della svedese Hanna Oeberg. Prestazioni eccelse al poligono e sugli sci stretti per entrambe e Vittozzi che vorrà far valere le sue qualità nel format che le ha regalato l’oro olimpico a Milano Cortina. Oltre a Lisa, ci saranno anche Rebecca Passler e Hannah Auchentaller, desiderose di guadagnare posizioni e mettersi in mostra.

Nella medesima specialità al maschile, le opportunità per salire sul podio per gli azzurri sono molto risicate. Il distacco accumulato da Didier Bionaz, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer e Nicola Romanin rende decisamente arduo pensare in grande. Tuttavia, nel biathlon non si può mai dire e qualora le condizioni meteorologiche non fossero ideali, si potrebbe far saltare il banco.

I due inseguimenti di Oslo Holmenkollen (Norvegia), validi per l’ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, sono previsti quest’oggi e non godranno della copertura televisiva. Sarà disponibile trasmissione streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali per entrambe le gare.

A CHE ORA IL BIATHLON OGGI

Sabato 21 marzo

Ore 13:45 10 km Inseguimento femminile a Oslo Holmenkollen (Norvegia)

Ore 16:15 12.5 km Inseguimento maschile a Oslo Holmenkollen (Norvegia)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON OSLO HOLMENKOLLEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN ed Eurovision Sport

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST INSEGUIMENTO FEMMINILE OSLO HOLMENKOLLEN

1 OEBERG Hanna SWE 0:00

2 VITTOZZI Lisa ITA 0:05

3 OEBERG Elvira SWE 0:20

4 SIMON Julia FRA 0:38

5 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0:51

6 y JEANMONNOT Lou FRA 0:52

7 MAGNUSSON Anna SWE 0:58

8 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 1:02

9 GESTBLOM Linn SWE 1:06

10 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1:06

11 r MINKKINEN Suvi FIN 1:13

12 ZUK Kamila POL 1:15

13 FREED Margie USA 1:19

14 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 1:19

15 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1:24

16 VOIGT Vanessa GER 1:24

17 REPINC Lena SLO 1:24

18 HALVARSSON Ella SWE 1:24

19 BENED Camille FRA 1:26

20 CHARVATOVA Lucie CZE 1:28

21 CLOETENS Maya BEL 1:28

22 TANNHEIMER Julia GER 1:32

23 HETTICH-WALZ Janina GER 1:32

24 SIDOROWICZ Natalia POL 1:33

25 MENGIN Amandine FRA 1:33

26 GROTIAN Selina GER 1:38

27 IRWIN Deedra USA 1:39

28 MICHELON Oceane FRA 1:43

29 HAECKI-GROSS Lena SUI 1:43

30 PASSLER Rebecca ITA 1:44

31 MEIER Lea SUI 1:47

32 BENDIKA Baiba LAT 1:50

33 ERDAL Karoline NOR 1:54

34 GANDLER Anna AUT 1:56

35 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1:58

36 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:59

37 KUZMINA Anastasiya SVK 2:00

38 KINK Julia GER 2:02

39 METTLER Lydia SUI 2:04

40 b KIRKEEIDE Maren NOR 2:04

41 FICHTNER Marlene GER 2:05

42 ERMITS Regina EST 2:07

43 MAKA Anna POL 2:07

44 VINKLARKOVA Tereza CZE 2:07

45 AUCHENTALLER Hannah ITA 2:08

46 JAKIELA Joanna POL 2:08

47 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 2:09

48 LEVINS Chloe USA 2:10

49 GALMACE PAULIN Voldiya FRA 2:10

50 DIMITROVA Valentina BUL 2:12

51 KAPUSTOVA Ema SVK 2:14

52 DMYTRENKO Khrystyna UKR 2:14

53 HRISTOVA Lora BUL 2:17

54 MOSER Nadia CAN 2:20

55 CHAUVEAU Sophie FRA 2:21

56 ARNEKLEIV Juni NOR 2:21

57 GASPARIN Aita SUI 2:21

58 DE BESCHE Anne DEN 2:21

59 PARADIS Pascale CAN 2:22

60 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 2:29

STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE OSLO HOLMENKOLLEN

1 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:00

2 JACQUELIN Emilien FRA 0:04

3 yr PERROT Eric FRA 0:05

4 PONSILUOMA Martin SWE 0:19

5 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:28

6 BOTN Johan-Olav Smoerdal NOR 0:31

7 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:35

8 NAWRATH Philipp GER 0:36

9 b FREY Isak Leknes NOR 0:49

10 KRCMAR Michal CZE 0:55

11 WRIGHT Campbell USA 0:58

12 HORN Philipp GER 1:06

13 STRELOW Justus GER 1:08

14 FILLON MAILLET Quentin FRA 1:12

15 LOMBARDOT Oscar FRA 1:12

16 KARLIK Mikulas CZE 1:18

17 MANDZYN Vitalii UKR 1:20

18 HARTWEG Niklas SUI 1:22

19 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1:27

20 ULDAL Martin NOR 1:27

21 LOZBERS Rihards LAT 1:31

22 BIONAZ Didier ITA 1:34

23 HOFER Lukas ITA 1:38

24 SCHASER Franz GER 1:41

25 SUHRKE Ole NOR 1:43

26 VIDMAR Anton SLO 1:44

27 ASPENES Sverre Dahlen NOR 1:49

28 SEPPALA Tero FIN 1:49

29 SIIMER Kristo EST 1:50

30 FINELLO Jeremy SUI 1:50

31 BURKHALTER Joscha SUI 1:52

32 PATUREL Gaetan FRA 1:55

33 SHAMAEV Dmitrii ROU 1:58

34 STROLIA Vytautas LTU 1:59

35 CLAUDE Fabien FRA 2:00

36 BRANDT Viktor SWE 2:04

37 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2:05

38 COLTEA George ROU 2:05

39 MATKO Martin SVK 2:06

40 STALDER Sebastian SUI 2:06

41 HARJULA Tuomas FIN 2:08

42 HEIKKINEN Arttu FIN 2:08

43 ILIEV Vladimir BUL 2:10

44 BRAUNHOFER Patrick ITA 2:12

45 HORNIG Vitezslav CZE 2:14

46 MAGAZEEV Pavel MDA 2:15

47 CRNKOVIC Kresimir CRO 2:16

48 SEIDL Elias GER 2:21

49 SCHOMMER Paul USA 2:23

50 BIRKENTALS Renars LAT 2:25

51 NELIN Jesper SWE 2:26

52 KEHVA Mark-Markos EST 2:27

53 GERMAIN Maxime USA 2:30

54 ROMANIN Nicola ITA 2:33

55 FRATZSCHER Lucas GER 2:37

56 UNTERWEGER Dominic AUT 2:39

57 FOMIN Maksim LTU 2:40

58 PFUND Leonhard GER 2:41

59 STEFANSSON Malte SWE 2:41

60 RUNNALLS Adam CAN 2:42