A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimenti Oslo Holmenkollen, tv, streaming
Oggi, sabato 21 marzo, andranno in scena le due gare a inseguimento dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia), le prove sui quattro poligoni regaleranno non poco spettacolo. Alle 13:40 inizieranno le donne, mentre alle 16:15 è previsto il via degli uomini.
In casa Italia fari puntati su Lisa Vittozzi. La sappadina è stata grande protagonista della 7.5 km Sprint di due giorni fa. L’azzurra, infatti, è giunta seconda per una manciata di secondi, alle spalle della svedese Hanna Oeberg. Prestazioni eccelse al poligono e sugli sci stretti per entrambe e Vittozzi che vorrà far valere le sue qualità nel format che le ha regalato l’oro olimpico a Milano Cortina. Oltre a Lisa, ci saranno anche Rebecca Passler e Hannah Auchentaller, desiderose di guadagnare posizioni e mettersi in mostra.
Nella medesima specialità al maschile, le opportunità per salire sul podio per gli azzurri sono molto risicate. Il distacco accumulato da Didier Bionaz, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer e Nicola Romanin rende decisamente arduo pensare in grande. Tuttavia, nel biathlon non si può mai dire e qualora le condizioni meteorologiche non fossero ideali, si potrebbe far saltare il banco.
I due inseguimenti di Oslo Holmenkollen (Norvegia), validi per l’ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, sono previsti quest’oggi e non godranno della copertura televisiva. Sarà disponibile trasmissione streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali per entrambe le gare.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI
Sabato 21 marzo
Ore 13:45 10 km Inseguimento femminile a Oslo Holmenkollen (Norvegia)
Ore 16:15 12.5 km Inseguimento maschile a Oslo Holmenkollen (Norvegia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON OSLO HOLMENKOLLEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN ed Eurovision Sport
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST INSEGUIMENTO FEMMINILE OSLO HOLMENKOLLEN
1 OEBERG Hanna SWE 0:00
2 VITTOZZI Lisa ITA 0:05
3 OEBERG Elvira SWE 0:20
4 SIMON Julia FRA 0:38
5 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0:51
6 y JEANMONNOT Lou FRA 0:52
7 MAGNUSSON Anna SWE 0:58
8 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 1:02
9 GESTBLOM Linn SWE 1:06
10 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1:06
11 r MINKKINEN Suvi FIN 1:13
12 ZUK Kamila POL 1:15
13 FREED Margie USA 1:19
14 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 1:19
15 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1:24
16 VOIGT Vanessa GER 1:24
17 REPINC Lena SLO 1:24
18 HALVARSSON Ella SWE 1:24
19 BENED Camille FRA 1:26
20 CHARVATOVA Lucie CZE 1:28
21 CLOETENS Maya BEL 1:28
22 TANNHEIMER Julia GER 1:32
23 HETTICH-WALZ Janina GER 1:32
24 SIDOROWICZ Natalia POL 1:33
25 MENGIN Amandine FRA 1:33
26 GROTIAN Selina GER 1:38
27 IRWIN Deedra USA 1:39
28 MICHELON Oceane FRA 1:43
29 HAECKI-GROSS Lena SUI 1:43
30 PASSLER Rebecca ITA 1:44
31 MEIER Lea SUI 1:47
32 BENDIKA Baiba LAT 1:50
33 ERDAL Karoline NOR 1:54
34 GANDLER Anna AUT 1:56
35 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1:58
36 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:59
37 KUZMINA Anastasiya SVK 2:00
38 KINK Julia GER 2:02
39 METTLER Lydia SUI 2:04
40 b KIRKEEIDE Maren NOR 2:04
41 FICHTNER Marlene GER 2:05
42 ERMITS Regina EST 2:07
43 MAKA Anna POL 2:07
44 VINKLARKOVA Tereza CZE 2:07
45 AUCHENTALLER Hannah ITA 2:08
46 JAKIELA Joanna POL 2:08
47 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 2:09
48 LEVINS Chloe USA 2:10
49 GALMACE PAULIN Voldiya FRA 2:10
50 DIMITROVA Valentina BUL 2:12
51 KAPUSTOVA Ema SVK 2:14
52 DMYTRENKO Khrystyna UKR 2:14
53 HRISTOVA Lora BUL 2:17
54 MOSER Nadia CAN 2:20
55 CHAUVEAU Sophie FRA 2:21
56 ARNEKLEIV Juni NOR 2:21
57 GASPARIN Aita SUI 2:21
58 DE BESCHE Anne DEN 2:21
59 PARADIS Pascale CAN 2:22
60 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 2:29
STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE OSLO HOLMENKOLLEN
1 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:00
2 JACQUELIN Emilien FRA 0:04
3 yr PERROT Eric FRA 0:05
4 PONSILUOMA Martin SWE 0:19
5 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:28
6 BOTN Johan-Olav Smoerdal NOR 0:31
7 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:35
8 NAWRATH Philipp GER 0:36
9 b FREY Isak Leknes NOR 0:49
10 KRCMAR Michal CZE 0:55
11 WRIGHT Campbell USA 0:58
12 HORN Philipp GER 1:06
13 STRELOW Justus GER 1:08
14 FILLON MAILLET Quentin FRA 1:12
15 LOMBARDOT Oscar FRA 1:12
16 KARLIK Mikulas CZE 1:18
17 MANDZYN Vitalii UKR 1:20
18 HARTWEG Niklas SUI 1:22
19 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1:27
20 ULDAL Martin NOR 1:27
21 LOZBERS Rihards LAT 1:31
22 BIONAZ Didier ITA 1:34
23 HOFER Lukas ITA 1:38
24 SCHASER Franz GER 1:41
25 SUHRKE Ole NOR 1:43
26 VIDMAR Anton SLO 1:44
27 ASPENES Sverre Dahlen NOR 1:49
28 SEPPALA Tero FIN 1:49
29 SIIMER Kristo EST 1:50
30 FINELLO Jeremy SUI 1:50
31 BURKHALTER Joscha SUI 1:52
32 PATUREL Gaetan FRA 1:55
33 SHAMAEV Dmitrii ROU 1:58
34 STROLIA Vytautas LTU 1:59
35 CLAUDE Fabien FRA 2:00
36 BRANDT Viktor SWE 2:04
37 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2:05
38 COLTEA George ROU 2:05
39 MATKO Martin SVK 2:06
40 STALDER Sebastian SUI 2:06
41 HARJULA Tuomas FIN 2:08
42 HEIKKINEN Arttu FIN 2:08
43 ILIEV Vladimir BUL 2:10
44 BRAUNHOFER Patrick ITA 2:12
45 HORNIG Vitezslav CZE 2:14
46 MAGAZEEV Pavel MDA 2:15
47 CRNKOVIC Kresimir CRO 2:16
48 SEIDL Elias GER 2:21
49 SCHOMMER Paul USA 2:23
50 BIRKENTALS Renars LAT 2:25
51 NELIN Jesper SWE 2:26
52 KEHVA Mark-Markos EST 2:27
53 GERMAIN Maxime USA 2:30
54 ROMANIN Nicola ITA 2:33
55 FRATZSCHER Lucas GER 2:37
56 UNTERWEGER Dominic AUT 2:39
57 FOMIN Maksim LTU 2:40
58 PFUND Leonhard GER 2:41
59 STEFANSSON Malte SWE 2:41
60 RUNNALLS Adam CAN 2:42