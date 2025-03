Basket femminile, le migliori italiane della 18a giornata di Serie A1. Tagliamento e Scalia fondamentali, bene Rosa Cupido

Si è conclusa domenica 2 marzo la diciottesima giornata della regular season di Serie A1 femminile. Sono cinque le partite che si sono giocate in questo weekend e che andremo ad analizzare, ponendo una particolare attenzione alle performance delle giocatrici italiane.

Il primo match, andato in scena sabato alle 18, ha visto protagonista la Bertram Derthona Tortona vincente 69-66 sull’Alama San Martino di Lupari, grazie anche alle prestazioni di Elisa Penna con 14 punti e di Arianna Arado con 10. Per le piemontesi fondamentali anche i 9 punti di Beatrice Attura ed i 10 divisi tra Francesca Leonardi e Francesca Melchiori. Per le padovane la migliore realizzatrice è stata Rae Lin D’Alie con 13 punti e 15 assist, seguita da Caterina Gilli con 5 punti.

Nella seconda partita del weekend, la RMB Brixia si è imposta in trasferta 82-86 contro l’Alpo Villafranca di Verona con 18 punti di Marzia Tagliamento, 18 di Anna Togliani e 8 per la 2003 Michela Pinardi. I 13 punti e 10 assist di Sofia Frustaci non sono bastati per evitare il ko alle veronesi che restano ultime in classifica. L’O.M.EP.S. Battipaglia ha vinto 62-57 la sfida contro la Dinamo Sassari, trascinata da una Rosa Cupido autrice di 17 punti e da Elisabetta Tassinari che ha messo a referto 8 punti. Per le sarde non sono stati sufficienti i 17 punti e 6 assist di Sara Toffolo.

Sconfitta interna per l’Umana Reyer Venezia che perde 64-67 lo scontro in vetta contro la Famila Wuber Schio nonostante la prestazione da 13 punti di Lorela Cubaj ed i 10 punti di Mariella Santucci e di Matilde Villa. Per la capolista 12 punti di Costanza Verona ed i 9 di una intramontabile Giorgia Sottana. L’ultima partita della giornata è stata dominata da La Molisana Magnolia Campobasso che ha schiacciato 89-70 la Geas Sesto San Giovanni. Per la Geas le migliori azzurre sono state Laura Spreafico (15 punti) e Anastasia Conte (9 punti). Per le molisane da segnalare i 18 punti di Sara Nicole Scalia ed i 9 di Stefania Trimboli.