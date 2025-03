Basket, il big match è della Virtus Bologna. Belinelli e Morgan piegano Milano

La Virtus Bologna dimentica le delusioni europee e fa suo l’atteso big match della ventesima giornata della Serie A di basket contro l’Olimpia Milano. Finisce 86-80 per la squadra di Ivanovic, che raggiunge Trento a quota 30 punti in classifica e soprattutto si porta sul +4 nei confronti dei grandi rivali milanesi.

Il grande protagonista è Marco Belinelli con 19 punti, ma un grande contributo lo mettono anche Matt Morgan e Tornike Shengelia, rispettivamente con 16 e 15 punti. A Milano non basta un Nikola Mirotic da 22 punti, con Messina che ha preferito lasciare fuori dalle rotazioni Shavon Shields per farlo riposare in vista dell’importante sfida di giovedì sera in Eurolega contro il Fenerbahce.

Pronti via e Milano si porta sull’8-1 con uno scatenato Mirotic. Al montenegrino risponde Belinelli, che riporta la Virtus sul -1 (13-14). Il nuovo +8 milanese firmato dalla coppia LeDay-Flaccadori, ma l’ultimo squillo del primo quarto è di Daniel Hackett per il -5 della Virtus (20-25). Brooks mette la tripla del +9 per l’Olimpia, ma da quel momento si apre un parziale di 11-2 di Bologna con Shengelia e Morgan, che costringono Messina a chiamare timeout (31-31). Il break della Virtus non si ferma con Cordinier che addirittura segna il +7 (38-31). Brooks segna l’ultimo tiro del primo tempo con i padroni di casa avanti di quattro punti (38-34).

Al rientro in campo dalla pausa lunga, Belinelli è scatenato con la Virtus che vola sul +12 (50-38). Dall’altra parte è Mirotic a prendere per mano Milano e portarla al -1 (52-51). Praticamente è un continuo botta e risposta tra i due campioni, con la Virtus che entra negli ultimi dieci minuti avanti 63-59. Morgan riporta ancora sul +8 Bologna, ma Tonut replica e Milano torna ad un possesso di distanza. La rubata di Akele e il successivo contropiede chiuso da Diouf valgono il +10 bolognese a due minuti dalla fine. È il canestro che fa calare il sipario, con il match che si chiude 86-80 per Bologna.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 86-80 (20-25, 18-9, 25-25, 23-21)

Bologna: Cordinier 8, Holiday, Belinelli 19, Pajola 3, Visconti, Shengelia 15, Hackett 9, Morgan 16, Diouf 10, Zizic 4, Akele 2, Tucker

Milano: Mannion 9, Bortolani, Causeur 2, Tonut 9, Brooks 9, LeDay 17, Ricci 5, Flaccadori 2, Diop 2, Caruso, Mirotic 22, Gillespie 3