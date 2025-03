LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 86-80, Serie A basket 2025 in DIRETTA: le V-nere si aggiudicano il derby d’Italia! Belinelli e Morgan decisivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20:20 TOP SCORER: Virtus Bologna: Belinelli 19, Morgan 16, Diouf 10 / Olimpia Milano: Mirotic 22, LeDay 17, Mannion e Tonut 9

Finisce qui: la Virtus Bologna batte l’Olimpia Milano per 86-80 nel ‘big match’ della ventesima giornata della Serie A di basket 2025!

86-80 Mannion in penetrazione!

86-78 2/2 per Shengelia in lunetta.

84-78 MANNION! LA TRIPLA DELLA DISPERAZIONE.

84-75 1/2 per Shengelia.

83-75 Un solo libero anche per Gillespie.

83-74 Un solo libero segnato da Cordinier.

82-74 2/2 per Ricci a cronometro fermo.

Ultimi due minuti di questo ‘Derby d’Italia’!

82-72 Appoggio di Momo Diouf in contropiede!

80-72 2/2 per Matt Morgan in lunetta, che sale a quota 16 punti.

78-72 Penetrazione di Stefano Tonut sulla linea di fondo.

78-70 Daniel Hackett dalla media: +8 Virtus.

76-70 RICCI TIENE A GALLA MILANO DALL’ARCO.

76-67 MORGAN FA ESPLODERE LA SEGAFREDO ARENA: BOMBA, +9 E TIME-OUT MESSINA.

73-67 RISPONDE MORGAN CON LA STESSA MONETA!

70-67 TONUT DA TRE: MILANO NON MOLLA, -3!

70-64 Diouf da due allo scadere dei 24″!

68-64 2/2 per LeDay a cronometro fermo: altri due punti rosicchiati dai meneghini.

68-62 Tap-in di LeDay per il -6 Olimpia.

68-60 MATT MORGAN DA TRE!

65-60 1/2 per Zach LeDay in lunetta.

65-59 Ante Zizic segna entrambi i liberi a disposizione.

Inizia la frazione conclusiva alla Segafredo Arena!

Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30′ la Virtus Bologna è avanti 63-59 sull’Olimpia Milano!

63-59 Un solo libero segnato da Tornike Shengelia.

62-59 Ancora 2/2 per Armoni Brooks che tiene l’Olimpia a -3.

62-57 Appoggio di Tornike Shengelia per ristabilire il +5.

60-57 2/2 per Freddie Gillespie a cronometro fermo: -3 Milano.

60-55 BELINELLI ‘ON FIRE’: RIMBALZO IN DIFESA, ATTACCO E TRIPLA!

57-55 Appoggio di Ante Zizic: vantaggio Virtus!

55-55 Assist bellissimo di Diego Flaccadori per Mirotic: ancora parità! -2’29” alla terza sirena.

55-53 2/2 per Nikola Mirotic dalla ‘linea della carità’: Milano non molla, -2 e 20 punti per l’ex Barcellona.

55-51 Belinelli brucia la retina da tre!

52-51 Piazzato di Nikola Mirotic per il -1.

52-49 Giro perfetto in lunetta di Zach LeDay: 2/2 e -3.

52-47 MIROTIC DA TRE: -5 OLIMPIA! TIME-OUT IVANOVIC.

52-44 2/2 per Nikola Mirotic in lunetta.

52-42 Nicola Akele dalla media.

50-42 2/2 per Stefano Tonut a cronometro fermo: mini-parziale meneghini per tornare a -8.

50-40 Piede perno ben utilizzato da Zach LeDay.

50-38 TRIPLA BELLISSIMA DI BELINELLI!

47-38 Penetrazione micidiale di Stefano Tonut per scuotere l’Olimpia.

47-36 2/2 per Isaia Cordinier a cronometro fermo: doppia cifra di vantaggio per i bianconeri, +11.

45-36 Momo Diouf da due: la Virtus Bologna va a +9, time-out di Ettore Messina.

43-36 Tiro in sospensione di Tornike Shengelia.

41-36 2/2 per Nico Mannion in lunetta: Milano accorcia a -5.

10 punti per la guardia nativa di San Giovanni in Persiceto (Bologna) ex San Antonio Spurs.

41-34 MARCO BELINELLI! TRIPLA DEL CAPITANO, +7.

19:20 Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità: si riparte dal 38-34 con cui si era concluso il primo tempo!

19:15 7 punti equamente divisi tra Tornike Shengelia, Marco Belinelli e Daniel Hackett tra le fila della Virtus Bologna, con 11 punti di Nikola Mirotic e 8 di Zach LeDay per l’Olimpia Milano. Dopo il primo quarto favorevole ai meneghini (20-25), le V-nere hanno piazzato un break di 13-0 nella frazione seguente mettendo la freccia sui rivali lombardi. Bianconeri più precisi da due (57.9%) e da tre (26.7%), mentre Milano ha sbagliato un solo libero sugli otto tentati (87%).

Si chiude anche il secondo quarto: all’intervallo lungo la Virtus Bologna è avanti 38-34 sull’Olimpia Milano con un parziale di 18-9!

38-34 ARMONI BROOKS: TRIPLA! L’OLIMPIA TORNA A SEGNARE DOPO UN LUNGO DIGIUNO.

38-31 Isaia Cordinier si mette in proprio: penetrazione e +7 Virtus!

Time-out chiamato da Ettore Messina per provare a scuotere i suoi ragazzi in un momento difficile.

36-31 2/2 per Tornike Shengelia in lunetta: parziale aperto dei bianconeri, +5!

34-31 TRIPLA DI CORDINIER: SORPASSO VIRTUS!

31-31 Semi-gancio perfetto di Tornike Shengelia: pareggio! Break di 6-0 che costringe Ettore Messina a chiamare subito time-out.

29-31 Coast-to-coast di Matt Morgan: la Segafredo morde le caviglie agli avversari, -2!

27-31 Virata di Momo Diouf: -4 Virtus!

25-31 Sottomano di Armoni Brooks per ristabilire il +6!

25-29 Tornike Shengelia dalla rimessa: mini-break di 4-0 della Virtus, -4!

23-29 MATT MORGAN SUONA LA CARICA: TRIPLA!

20-29 Armoni Brooks in allontanamento: l’Olimpia accarezza la doppia cifra di vantaggio!

20-27 Tap-in di Ousmane Diop!

Inizia il secondo quarto!

Si chiude il primo quarto sul 20-25 in favore dell’Olimpia Milano!

20-25 Tripla di Daniel Hackett sulla sirena!

17-25 LeDay è una sentenza dalla lunetta: ancora 2/2 e +8 Olimpia.

17-23 Ancora 2/2 per il texano: doppio possesso pieno di vantaggio per Milano.

17-21 2/2 per Zach LeDay a cronometro fermo.

17-19 Diego Flaccadori dalla media con un po’ di fortuna: +2 Olimpia.

17-17 Daniel Hackett impatta nuovamente nel punteggio!

15-17 Zach LeDay riporta subito Milano davanti a meno di tre minuti dalla prima sirena!

15-15 Sottomano perfetto di Daniel Hackett: parità!

13-15 Un solo libero segnato da Nikola Mirotic.

13-14 Tripla di Marco Belinelli!

10-14 Ancora a bersaglio il numero 33 ex Barcellona.

10-12 Risponde subito Marco Belinelli: -2 Virtus.

8-12 Piazzato di Nikola Mirotic per ristabilire il +4.

8-10 1/2 per Shengelia in lunetta.

7-10 Tiro in sospensione di Marco Belinelli: -3 Segafredo!

5-10 Assist bellissimo di Pajola per Momo Diouf: la Virtus prova a rimanere subito in scia!

3-10 Penetrazione di Nico Mannion per il nuovo +7 Milano.

3-8 Alessandro Pajola con un tiro dal gomito: la Virtus Bologna torna a segnare!

1-8 Seconda tripla di Nikola Mirotic: break di 8-0 dell’Olimpia!

1-5 Fabien Causeur alza la parabola: primi punti in Serie A per il francese!

1-3 Nikola Mirotic brucia la retina da tre!

1-0 1/2 per Alessandro Pajola dalla lunetta.

Tutto è pronto per la palla a due. Buon divertimento a tutti!

Questi gli Starting five scelti dai due coach: Pajola Cordinier Belinelli Akele Diouf (Virtus Bologna); Mannion Causeur Tonut LeDay Mirotic (Olimpia Milano)

18:13 Squadre presentate nella bolgia della Segafredo Arena: manca pochissimo alla palla a due!

18:10 Assenti il lungo-degente Will Clyburn per la Virtus Bologna insieme ad Achille Polonara, mentre coach Ettore Messina non potrà contare su Shavon Shields e ‘Neno’ Dimitrijevic oltre agli infortunati Leandro Bolmaro e Josh Nebo.

18:07 Virtus Bologna ed Olimpia Milano stanno completando il riscaldamento che precede la palla a due tra meno di dieci minuti, con l’adrenalina che sale nell’impianto in zona Fiera del capoluogo emiliano.

18:04 Da una parte Tornike Shengelia ed Isaia Cordinier, dall’altra Nikola Mirotic e Zach LeDay: saranno loro i fuoriclasse che proveranno a trascinare i rispettivi club in una sfida che non è mai banale, in una Segafredo Arena completamente sold-out.

18:01 Le due squadre sono separate in classifica da solo due punti, con le V-nere al secondo posto a quota 28 punti al pari di Brescia e i meneghini che inseguono al quarto posto con 26 punti maturati finora. Entrambe le due compagini vogliono cancellare quanto accaduto nella Coppa Italia di poche settimane fa, con i bianconeri eliminati nei quarti di finale proprio dai meneghini mentre l’EA7 Emporio Armani ha ceduto in finale alla sorprendente Dolomiti Energia Trentino.

17:58 Quinti confronto stagionale tra le due corazzate del nostro Campionato, con il bilancio che è di 3-1 in favore dei meneghini in virtù del successo nella finale di Supercoppa Italiana, in Eurolega e nei quarti di finale della Coppa Italia a fronte di una sola vittoria della Virtus Bologna nel match di andata in Serie A (73-82).

17:55 Buon pomeriggio a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, ventesima giornata della Serie A di basket 2025!

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, ‘big match’ della ventesima giornata della Serie A di basket 2025! E’ il nostro ‘Clasico’ tra le due corazzate che contano più titoli in bacheca nel Belpaese, una sfida che negli ultimi anni ha assegnato anche il titolo di campione d’Italia.

La Virtus Bologna vuole cancellare immediatamente la brutta sconfitta in Coppa Italia, con i bianconeri eliminati nei quarti di finale (77-91) in un match senza storia soprattutto dal terzo quarto dove i milanesi hanno aumentato i giri del proprio motore scappando nel punteggio. Coach Dusko Ivanovic punterà ancora su Isaia Cordinier e su Tornike Shengelia, con ‘Momo’ Diouf pronto a controllare il pitturato sfruttando il fisico.

Dall’altra parte l’Olimpia Milano che punta anch’essa al riscatto, con la squadra di coach Ettore Messina che ha perso la finale di Coppa Italia per mano della sorprendente Dolomiti Energia Trentino. L’allenatore siciliano ha ritrovato però Nikola Mirotic in buone condizioni, con Zach LeDay e Shavon Shields che proveranno a trascinare i compagni in questa grande sfida che si presenta come anticipo di una possibile lotta per lo scudetto.

Inizio del match previsto alla Segafredo Arena di Bologna alle ore 18:15. Diretta TV affidata alle telecamere di DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre), con la diretta streaming garantita da Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Virtus Bologna-Olimpia Milano!