Basket femminile, le migliori italiane nelle statistiche della stagione di A1 2025-2026

Si è definitivamente chiusa la stagione 2025-2026 nel basket femminile, con lo scudetto del Famila Schio a rappresentarne la conclusione che, poi, è corrispondente anche al passo d’addio di Giorgia Sottana, tra le più grandi rappresentanti della pallacanestro tricolore negli ultimi vent’anni e un punto di riferimento per un paio di generazioni.

Andiamo a leggere quest’oggi i numeri messi insieme dalle giocatrici italiane nell’arco dell’annata, statistica per statistica, secondo quanto rimarcato dall’apposita sezione del sito della LBF. I dati sono riferiti all’intera stagione, comprensiva di playoff e playout per tutte le 11 squadre.

Punti realizzati (media per gara):

1 Marzia Tagliamento (Brixia) 15,12 in 24 partite

2 Anna Togliani (Brixia) 12,06 in 18 partite

3 Debora Carangelo (Sassari) 11,45 in 22 partite

4 Anastasia Conte (Derthona) 11,33 in 24 partite

5 Sara Madera (Campobasso) 11,14 in 22 partite

In assoluto Tagliamento è la sesta top scorer, quinta se si considera la sola regular season.

Percentuale tiri da due con almeno 3 tiri tentati/partita:

1 Sara Madera (Campobasso) 60,15%

2 Olbis Andrè (Schio) 58,06%

3 Lorela Cubaj (Venezia) 55,38%

4 Costanza Verona (Schio) 53,15%

5 Beatrice Caloro (Roseto) 52,88%

In particolare Madera è la quinta assoluta con Andrè settima; dati identici in regular season presa singolarmente.

Percentuale tiri da tre con almeno 1,5 tiri tentati/partita:

1 Costanza Verona 52,38%

2 Giorgia Sottana 46,15%

3 Francesca Leonardi 43,48%

4 Jasmine Keys 41,03%

5 Lucrezia Coser 39,34%

Da rilevare che in questo caso le prime quattro della classifica sono anche le prime quattro in assoluto e Coser è settima. Nella sola regular season le cose cambiano oltre le prime due posizioni: in assoluto è quinta, e terza italiana, Ilaria Panzera, che però si è dovuta fermare al 41,67% in tale fattispecie perché la sua stagione è stata condizionata da un problema alla schiena che l’ha fermata a febbraio. Sempre in stagione regolare quinta/settima con il 40,62% Francesca Pan dietro a Francesca Leonardi con il 40,98%.

Percentuale tiri liberi con almeno 3 tiri tentati/partita:

1 Marzia Tagliamento (Brixia) 82,93%

2 Debora Carangelo (Sassari) 77,78%

3 Mariella Santucci (Venezia) 67,95%

Non è possibile ricavare altri dati perché, a causa dell’asticella piuttosto alta messa dal sito LBF, vengono inserite in lista soltanto 14 giocatrici.

Rimbalzi totali (media per gara):

1 Lorela Cubaj (Venezia) 6,81

2 Sofia Frustaci (Brixia) 6,69

3 Sara Madera (Campobasso) 5,77

4 Marzia Tagliamento (Brixia) 5,08

5 Beatrice Caloro (Roseto) 4,67

In regular season Cubaj viaggiava a 7,4 di media ed era nona assoluta.

Rimbalzi difensivi (media per gara):

1 Sofia Frustaci (Brixia) 5,7

2 Lorela Cubaj (Venezia) 5

3 Sara Madera (Campobasso) 4,9

4 Marzia Tagliamento (Brixia) 4,5

5 Debora Carangelo (Sassari) 3,3

Con numeri diversi, la classifica italiana è la stessa anche in regular season.

Rimbalzi offensivi (media per gara):

1 Silvia Colognesi (Broni) 1,9

2 Lorela Cubaj (Venezia) 1,9

3 Olbis Andrè (Schio) 1,5

4 Beatrice Caloro (Roseto) 1,5

5 Ashley Egwoh (Sassari) 1,5

In regular season la quinta miglior italiana con 1,5 era Maria Miccoli.

Palle perse (media per gara):

1 Rae Lin D’Alie (San Martino di Lupari) 4,1

2 Anna Togliani (Brixia) 3,2

3 Marzia Tagliamento (Brixia) 3,1

4 Rosa Cupido (Battipaglia) 3

5 Francesca Baldassarre (Battipaglia) 2,8

Si tratta di una statistica al contrario, che però va spesso presa e connaturata con le situazioni di gioco che si verificano sul campo (per maggiori informazioni sul tema su internet è possibile reperire il manuale statistico della FIBA, del quale esiste la versione italiana 2024-2025).

Palle recuperate (media per gara):

1 Sofia Frustaci (Brixia) 2,5

2 Mariella Santucci (Venezia) 2,4

3 Rae Lin D’Alie (San Martino di Lupari) 2,1

4 Debora Carangelo (Sassari) 1,8

5 Francesca Melchiori (Derthona) 1,8

In regular season Melchiori è stata la quarta italiana, scambiandosi le posizioni con Carangelo.

Assist (media per gara):

1 Rae Lin D’Alie (San Martino di Lupari) 7

2 Debora Carangelo (Sassari) 5

3 Giulia Moroni (Roseto) 4,2

4 Costanza Verona (Schio) 4,2

5 Beatrice Caloro (Roseto) 4

In regular season D’Alie ha toccato quota 7,2.

Falli fatti (media per gara):

1 Marzia Tagliamento (Brixia) 3

2 Maria Miccoli (Campobasso) 2,9

3 Giulia Moroni (Roseto) 2,8

4 Caterina Dotto (Derthona) 2,6

5 Francesca Baldassarre (Battipaglia) 2,5

Falli subiti (media per gara):

1 Debora Carangelo (Sassari) 5,3

2 Anna Togliani (Brixia) 4,7

3 Beatrice Attura (Sesto San Giovanni) 3,4

4 Francesca Baldassarre (Battipaglia) 3,4

5 Anastasia Conte (Derthona) 3,4

6 Marzia Tagliamento (Brixia) 3,4

In ragione del fatto che a 3,4 vi erano quattro giocatrici, si è deciso di includere anche Tagliamento.

Stoppate (media per gara):

1 Lorela Cubaj (Venezia) 0,7

2 Jasmine Keys (Schio) 0,5

3 Olbis Andrè (Schio) 0,4

A 0,3 ci sono diverse italiane: Arianna Arado, Gina Conti (equiparata), Francesca Pan, Elisa Penna, Mariella Santucci, Sara Toffolo e Costanza Verona.

Minuti giocati (media per gara):

1 Sofia Frustaci (Brixia) 34,12

2 Anna Togliani (Brixia) 33

3 Martina Crippa (Broni) 32,05

4 Marzia Tagliamento (Brixia) 32

5 Debora Carangelo (Sassari) 31,32

Qualcuno noterà l’assenza di Cecilia Zandalasini da questi numeri. Bisogna tararli, pertanto, col peso giusto: fermo restando il fatto che ha dovuto saltare una buona metà della regular season per problemi fisici occasionali o prolungati, questi i suoi numeri principali: 10,4 punti a partita, 46% da due, 36% da tre, 76% ai liberi, 3,4 rimbalzi, 2,4 assist e 10,2 di valutazione. Non si può certo dire le sia andata male, in buona sostanza…