Basket femminile: Schio espugna Venezia nel big match di Serie A1, vincono anche Campobasso e Battipaglia

Finisce la 18a giornata di Serie A1 2024-2025, ed è ovviamente il big match tra Reyer Venezia e Famila Schio ad attirare l’attenzione. Al di là della vittoria orange al Taliercio, ci sono anche i successi di conferma di Campobasso e di sogni playoff per Battipaglia.

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI 62-57

Pomeriggio vincente per Battipaglia, che batte Faenza e per il momento si tiene saldamente all’ottavo posto, l’ultimo utile per i playoff. Equilibrio abbastanza costante nel corso del primo quarto, anche se più Gonzales di Taylor fanno salire Sassari sul 9-15, poi negli ultimi 2’41” c’è solo un 2/2 di Baldassarre ed è 11-15. Le campane sono vive, e lo dimostrano dal 13-19 in poi, con Vojtulek, Benson e Smorto che lanciano un 12-0 capace di girare tutta l’inerzia: all’intervallo è 29-24. Anche Potolicchio ha una fiammata con due triple che valgono il 37-26, Cupido l’aiuta consistentemente, ma dall’altra parte per Toffolo è giornata sì e ogni volta il Banco risale. Vojtulek da tre chiude il terzo periodo sul 49-42, Sassari con Taylor che tira male fa fatica a riavvicinarsi, ma l’unica sua fiammata restituisce il 53-53 alle ospiti. Cupido segna, risponde Gonzales, poi Tassinari fa esplodere il PalaZauli da tre. In lunetta lei e Cupido sono precise e gestiscono il finale.

TOP SCORER

BATTIPAGLIA – Cupido 17, Benson 11, Vojtulek 10

SASSARI – Toffolo e Gonzales 17, Taylor 9

UMANA REYER VENEZIA-FAMILA WUBER SCHIO 64-67

Il Famila si riprende la testa della classifica solitaria vincendo la supersfida del pomeriggio di fronte a un Taliercio quasi pieno: oltre 3000 gli spettatori. Inizio equilibrato, poi la prima fuga la cerca Schio con Laksa, Verona e Salaun. Santucci e Faccina riagganciano sul 14-14, poi la coppia Verona-Sottana prova a spingere le ospiti fin sul 22-26 di fine primo quarto. Villa e Smalls rimettono in scia Venezia, senza che però arrivi mai il sorpasso; vero è che il Famila non arriva mai oltre i due possessi di vantaggio.

Keys chiude la prima metà di gara sul 40-42, ma al rientro in campo le percentuali scendono e le difese salgono. In questo contesto la Reyer trova con Smalls, a 3’38” dalla penultima sirena, i punti del sorpasso (48-46), con Juhasz che è però pronta a rispondere presente con quattro di fila. Zanardi da tre porta la situazione sul 50-55 a 10′ dal termine, poi Laksa e Sottana portano la squadra ospite sul 52-60. Juhasz manda Schio anche fino ad avere 10 punti di vantaggio (56-66) a -4’13”, poi la difesa veneziana riesce in qualche modo a imbrigliare l’attacco scledense. Villa, Pan, Santucci e Smalls riducono pian piano lo svantaggio, ma a 27″ dalla fine è ancora 64-66. A 5″ dal termine, su tripla sbagliata, Laksa raccoglie il suo stesso rimbalzo, va in lunetta e fa 1/2. Mazzon chiama timeout, la palla per l’overtime è di Pan, ma c’è l’errore.

TOP SCORER

VENEZIA – Smalls 14, Cubaj 13, Villa e Santucci 10

SCHIO – Juhasz 13, Verona 12, Salaun e Laksa 10

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-GEAS SESTO SAN GIOVANNI

Dominio netto di Campobasso, che consolida il terzo posto in campionato in maniera davvero convincente. Fondamentale un primo quarto da 26 punti, nel quale piovono triple (soprattutto quelle di Scalia) e il gruppo italiano spinge la Magnolia sul 19-7 già a metà periodo. Dopo il 26-17, poi, la marcia non accenna a fermarsi, con ora Ziemborska, ora Kunaiyi-Akpanah, ora Morrison, ora Trimboli che continuano a colpire, come già anche Quinonez del resto. All’intervallo è 51-29. Nel corso del terzo periodo i punti di divario diventano anche 31, poi il Geas in un modo o nell’altro riesce a cominciare a ridurre lo scarto, pur trovandosi nell’impossibilità di riaprire il match per evidenti motivi (vero, Makurat si accende accanto agli sforzi prolungati di Moore e Spreafico, ma troppo tardi). Finisce 89-70.

TOP SCORER

CAMPOBASSO – Scalia 18, Kunaiyi-Akpanah 17, Quinonez 14

GEAS – Moore 17, Spreafico 15, Makurat 11