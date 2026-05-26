Basket femminile, le convocate dell’Italia per le amichevoli contro la Spagna: c’è Matilde Villa

A pochi mesi dalla storica qualificazione ai Mondiali 2026, la Nazionale italiana femminile di basket torna a guardare al futuro con il raduno del Green Team, in programma dal 3 all’8 giugno tra Capri e Napoli. Un appuntamento che rappresenta molto più di un semplice stage: è un passaggio strategico nel percorso di crescita del movimento azzurro, chiamato a consolidare la nuova generazione dopo il ritorno nell’élite mondiale conquistato a marzo a San Juan, Porto Rico, grazie al successo per 68-56 contro la Spagna nel torneo di qualificazione.

Quel traguardo ha riportato l’Italia a una Coppa del Mondo a distanza di 32 anni dall’ultima partecipazione, datata 1994. Nel sorteggio della fase finale di Berlino 2026, le azzurre sono state inserite nel Girone D insieme a Stati Uniti, Cina e Cechia: un banco di prova durissimo ma anche il segnale concreto di una Nazionale tornata stabilmente nel panorama internazionale.

È in questa prospettiva che si inserisce il nuovo raduno guidato dal CT Andrea Capobianco, che ha convocato un gruppo giovane e sperimentale composto da atlete provenienti da percorsi differenti: quattro giocatrici reduci da esperienze nei college statunitensi, elementi già viste in Serie A1 e altre protagoniste in A2. Un laboratorio tecnico e umano pensato per creare continuità tra settore giovanile e Nazionale maggiore.

Le azzurre si ritroveranno il 3 giugno a Capri per le prime sedute di allenamento, prima del trasferimento a Napoli il 5 giugno. Qui l’Italia affronterà due amichevoli di prestigio contro la Spagna, il 6 e 7 giugno alle 20.30, in un confronto che offrirà indicazioni preziose sul percorso di crescita del gruppo.

Tra i volti più attesi c’è quello di Matilde Villa, al ritorno in maglia azzurra dopo il grave infortunio al ginocchio subito un anno fa in Belgio, che le aveva impedito di prendere parte all’Europeo 2025. Una presenza simbolica oltre che tecnica, accolta con entusiasmo dallo staff azzurro.

“Il progetto Green Team nasce dall’esigenza di dare continuità tra il Settore Giovanile, le Nazionali giovanili e la Senior“, ha spiegato Capobianco, sottolineando la volontà di accompagnare le giocatrici in una fase delicata della loro formazione. “Diventa fondamentale credere ancora in un percorso formativo, nella possibilità di lavorare e, ancor di più, di curare dettagli che sono importanti sotto tutti i punti di vista“.

Il Commissario Tecnico ha evidenziato anche la sinergia costruita all’interno del movimento federale, spiegando come le convocazioni siano state definite nel rispetto degli impegni delle Nazionali giovanili e del settore 3×3. “Siamo una famiglia e quindi se ci sono altri impegni importanti, è giusto che queste giocatrici restino impegnate con le Nazionali di appartenenza“, ha aggiunto.

Capobianco ha poi dedicato un pensiero speciale proprio a Villa: “Quando l’ho sentita era entusiasta: rivederla in Maglia azzurra non può far altro che riempirci di gioia“. Ma il focus principale resta l’identità tecnica e culturale da trasmettere alle nuove generazioni: “Le azzurre dovranno provare a giocare come hanno fatto in modo straordinario le loro compagne della Senior: con spirito, grande voglia e capacità di giocare insieme. Le capacità individuali e il talento devono sempre essere messi a disposizione della squadra“.

CONVOCATE ITALIA BASKET FEMMINILE

Arianna Arado 2004 Ala Autosped Derthona Basket

Vittoria Blasigh 2005 Guardia Miami Hurricanes

Ginevra Cedolini 2005 Ala Poli. Virtus Eirene

Martina Crippa 2005 Ala Brixia Basket

Candy Edokpaigbe 2005 Guardia San Francisco Dons

Martina Fantini 2005 Centro Arizona State

Irene Guarise 2005 Playmaker San Martino di Lupari

Francesca Leonardi 2002 Guardia Autosped Derthona Basket

Lavinia Lucantoni 2005 Playmaker Panthers Roseto

Sophia Lussignoli 2005 Playmaker Use Rosa Scotti Empoli

Sara Ronchi 2003 Guardia E-Work Faenza

Martina Spinelli 2002 Ala Dinamo Sassari

Anna Turel 2002 Guardia Dinamo Sassari

Eleonora Villa 2004 Playmaker Washington State University

Matilde Villa 2004 Playmaker Umana Reyer Venezia

Marianna Zanetti 2004 Playmaker E-Work Faenza

Benedetta Bocchetti 2006 Ala/Centro Nuova Pall. Treviso

Nicole Leghissa 2003 Centro San Martino di Lupari

Emanuela Trozzola 2006 Playmaker Dinamo Lab

Laura Valli 2003 Ala Basket Foxes

Sara Zanetti 2004 Ala Rhodigium Basket