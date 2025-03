ATP Indian Wells 2025, Alcaraz cerca il tris. Musetti e Berrettini alfieri italiani

L’ ATP di Indian Wells 2025, primo Master 1000 stagionale e atto inaugurale del sunshine double americano, inizia mercoledì 5 e si concluderà domenica 16 sui campi dell’Indian Wells Tennis Garden in California. Lo scorso anno Carlos Alcaraz si è aggiudicato il titolo superando in finale il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-5 6-1. Il giocatore spagnolo insegue il tris di successi consecutivi in un torneo nel quale Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini sono gli alfieri della spedizione italiana.

Nel contesto di un quadro generale caratterizzato dall’assoluto equilibrio, nei tornei dei primi due mesi solo due volte il titolare della testa di serie numero uno ha vinto il titolo, il giocatore iberico, titolare della testa di serie numero due e vincitore a Rotterdam, sembra partire in leggero vantaggio su una folta schiera di rivali che in questi primi mesi non ha assolutamente entusiasmato. Bisognerà sicuramente valutare il suo adattamento al Laykold, nuova superficie di gioco che, almeno sulla carta, dovrebbe favorire un gioco più rapido, fatto di scambi più brevi.

Deludente l’esito del tour americano per Alexander Zverev. Il tennista tedesco, dopo la finale persa a Melbourne, si è fermato ai quarti di finale a Buenos Aires e Rio de Janeiro per poi arrendersi negli ottavi ad Acapulco. Il tempo scorre veloce e se il giocatore tedesco vuole accorciare in maniera significativa il divario che lo separa dalla vetta della classifica deve cambiare decisamente passo.

A capitanare la pattuglia statunitense sarà Taylor Fritz. Il giocatore americano ha iniziato l’anno con il freno a mano tirato ed è ancora lontano da quella fluidità di gioco che nella seconda parte di 2024 gli aveva consentito di raccogliere una serie di brillanti risultati. Torna alle gare Novak Djokovic dopo la sconfitta incassata nel primo turno dell’ATP 500 di Doha contro Matteo Berrettini. Il serbo ha già vinto cinque volta il titolo in California e sarà certamente un cliente scomodo per la testa di serie che lo ritroverà nel suo quarto di finale.

A guidare il numeroso contingente italiano saranno Lorenzo Musetti e il ritrovato Matteo Berrettini, entrambi esentati dal primo turno in quanto teste di serie. Il toscano torna in campo dopo aver rinunciato agli ultimi due tornei a causa di un infortunio e cerca un risultato importante per guadagnare fiducia in vista dei prossimi appuntamenti. Il romano, rispetto allo scorso anno, è un giocatore letteralmente ritrovato, reduce dai quarti di finale raggiunti prima a Doha e poi a Dubai. La sensazione è che manchi poco per assistere al ritorno ai massimi livelli del finalista di Wimbledon 2021. Inizierà invece dal primo turno il cammino degli altri italiani al momento presenti nel tabellone principale: Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Luciano Darderi.