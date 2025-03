Cambia la superficie a Indian Wells: la novità dell’ultimo minuto e un gioco più veloce

Il Masters 1000/WTA 1000 di Indian Wells scatterà mercoledì 5 marzo sul cemento statunitense, ma il tabellone principale sarà preceduto dalle qualificazioni in programma già a partire dalla giornata odierna. A poche ore dall’inizio del torneo arriva una notizia di grande impatto e totalmente a sorpresa: per la prima volta in venticinque anni cambierà la superficie.

Sia chiaro: si giocherà sempre sul cemento, ma non sarà più il Plexicushion. Verrà adottato il Laykold, in teoria più veloce: il rimbalzo dovrebbe essere più basso e la risposta dovrebbe essere più rapida al contatto con la palla, la quale dovrebbe reagire più velocemente a causa della minore frizione. Gli scambi dovrebbero dunque diventare più brevi e questo avvantaggerebbe i tennisti con un servizio potente, inoltre il tempo di reazione dovrebbe ridursi e questo cambierebbe alcuni aspetti tattici delle partite.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto le ultime due edizioni del torneo, ma questo cambio di superficie muterà i valori in campo? L’iberico è reduce dalla vittoria nell’ATP 500 di Rotterdam e dall’eliminazione ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, mentre il tedesco Alexander Zverev ha faticato tra Sudamerica e Messico. Jannik Sinner non potrà essere della partita a causa della squalifica che scadrà il prossimo 4 maggio.

Al numero 1 del mondo venne riscontrata la positività al Clostebol dodici mesi fa proprio durante il Masters 1000 di Indian Wells e ha recentemente raggiunto un accordo con la WADA: lo stop terminerà tra un paio di mesi, poi il fuoriclasse altoatesino potrà tornare a giocare e lo farà agli Internazionali d’Italia, che scatteranno il 7 maggio sulla terra rossa di Roma.