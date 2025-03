ATP Santiago, Laslo Djere piega Sebastián Báez e conquista il terzo titolo in carriera

Non è riuscita a Sebastian Baez la stessa doppietta dell’anno passato Rio de Janeiro-Santiago. L’argentino (n.31 del ranking) è stato sconfitto nella finale del torneo cileno dal serbo Laslo Djere (n.103 ATP), col punteggio di 6-4 3-6 7-5 in una partita durata 2 ore e 27 minuti. Bravo Djere a venir fuori alla distanza, mettendo in mostra determinazione e resistenza, componenti fondamentali per vincere sulla terra rossa. Si tratta del terzo titolo in carriera per lui nel massimo circuito internazionale, ricordando le due affermazioni precedenti sempre sul mattone tritato: nel 2019 a Rio de Janeiro e nel 2020 nel torneo in Sardegna, battendo nell’atto conclusivo Marco Cecchinato.

Nel primo set si comprende dai primi scambi come ci si dovrà mettere comodi perché ogni quindici sarà sudato da parte di entrambi. Il primo a scappar via nello score è il balcanico (2-0), costretto però a subire il contro-break nel quarto game, venendo messo in difficoltà dal dritto pesante dell’argentino. Baez, a sua volta, non riesce ad avere una grande continuità al servizio, venendo spesso aggredito da Djere sulla seconda. Cancellate due palle break nel settimo game, il sudamericano va nuovamente sotto nel nono. Prova a recuperare il n.31 del mondo, ma le due chance del contro-break vengono cancellate da Djere, a segno sul 6-4.

Nel secondo set buona consistenza da entrambi al servizio fino al settimo game. Fuoco alle polveri da quel momento in avanti, con Baez che trova le soluzioni col suo dritto, prima salvando due palle break e poi piazzando il colpo nell’ottavo gioco. Lo strappo è decisivo per le sorti del parziale, vinto 6-3 dal sudamericano.

Nel terzo set una grande lotta. Entrambi gettano il cuore oltre l’ostacolo, facendo leva sul colpo più naturale (dritto). Il serbo annulla una palla break nel quinto game e va in fuga nel sesto (4-2). Baez reagisce e il valzer del break/contro-break è costante. In quest’altalena di emozioni è Djere ad avere maggior sangue freddo, strappando a zero il turno in battuta all’avversario nel dodicesimo game e conquistando il successo.