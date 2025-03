WTA Merida, Emma Navarro domina la finale contro Emiliana Arango e fa suo il titolo

Un vero e proprio dominio di Emma Navarro. La n.10 del mondo ha inflitto un pesantissimo passivo alla colombiana Emiliana Arango (n.133 del ranking), conquistando la finale e il titolo del torneo di Merida (Messico) sullo score di 6-0 6-0 in appena 55′ di gioco. Un’egemonia, perfettamente rappresentata dal doppio bagel, in cui le differenze nel tennis delle due giocatrici sono state evidenti.

Partita a senso unico in cui Navarro ha fatto vedere le proprie qualità da top-10, in una settimana in cui non ha mai perso un set, considerate le affermazioni contro Petra Martic (6-1 6-2), Zeynep Sonmez (6-4 6-2) ed Elina Avanesyan (6-3 6-3) nel suo cammino verso l’atto conclusivo.

Nel primo set si comprende immediatamente come per la sudamericana sarà una dura giornata. Il break a zero della statunitense, nel secondo gioco, è una sorta di antipasto per quello che accadrà poco dopo. L’americana non ha pietà, puntando sulla propria regolarità da fondo e mettendo in difficoltà l’avversaria proprio da questo punto di vista. Ci prova Arango a rimanere aggrappata in qualche modo alla frazione, ma il punteggio non le dà ragione e il 6-0 si tramuta in realtà inesorabilmente.

Nel secondo set lo spartito è sempre lo stesso. Una marcia trionfale per Navarro, che non dà scampo da ogni zona del campo alla colombiana. L’unico game al servizio un po’ “sofferto” per la n.10 del mondo è il terzo, ma da quel momento un incedere autorevole e senza incertezze si esprime col secondo 6-0 del confronto. Leggere le statistiche, da questo punto di vista, può apparire superfluo. Il 76% dei punti vinti con la prima di servizio e il 64% con la seconda da Navarro rispetto al 30 e al 28% di Arango la dicono lunga.