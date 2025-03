Quanti punti può guadagnare Zverev su Sinner a Indian Wells. Alcaraz può solo perdere o pareggiare

Dal 5 al 16 marzo il Masters1000 di Indian Wells terrà banco nel massimo circuito internazionale del tennis. Quello che da tanti appassionati viene definito il “Quinto Slam“, attribuendo una grande importanza all’evento nella cerchia dei 1000, non vedrà ai nastri di partenza Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, sospeso tre mesi dopo l’accordo con la WADA per la vicenda “Clostebol” iniziata proprio nell’edizione 2024 del torneo californiano, dovrà rimanere a guardare.

Proprio in conseguenza della positività alla sostanza menzionata, a Sinner furono tolti i punti guadagnati l’anno passato (semifinale) e il prize-money. Questo significa che non avrà scadenze in corrispondenza del 1000 americano. Discorso diverso per i suoi immediati inseguitori nella classifica mondiale. Attualmente, il ranking ATP prevede:

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 3 marzo 2025

1. Jannik Sinner 11330

2. Alexander Zverev 8135

3. Carlos Alcaraz 7510

4. Taylor Fritz 4900

5. Casper Ruud 4045

6. Daniil Medvedev 3930

7. Novak Djokovic 3900

8. Andrey Rublev 3480

9. Stefanos Tsitsipas 3405

10. Alex de Minaur 3355

Di conseguenza, il giocatore italiano ha 3195 punti di margine sul tedesco Alexander Zverev e 3820 sullo spagnolo Carlos Alcaraz. Quanti punti potranno guadagnare i più immediati inseguitori di Jannik, che possono minacciare il primato del pusterese in sua assenza? L’iberico, vittorioso 12 mesi fa, non potrà incamerare punti, ma solo compensare i 1000 dell’anno scorso con un’altra vittoria.

Il teutonico, invece, avrà 200 punti come “cambiale”, frutto dei quarti di finale raggiunti in California. Per cui, in caso di vittoria del torneo, potrebbe incamerane 800 e accorciare in questo modo le distanze da Sinner. Non semplice anche perché lo Zverev di questo periodo non ha affatto rubato l’occhio e la recente sconfitta ad Acapulco per mano dello statunitense Learner Tien parla chiaro.