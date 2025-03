ATP Bucarest 2025, risultati 31 marzo: successi di Navone, Gasquet e Jianu

Va in archivio la prima giornata dedicata al tabellone principale dei Tiriac Open 2025 di tennis, scattato sulla terra battuta outdoor di Bucarest, in Romania: tre i match del main draw del torneo di categoria ATP 250, senza azzurri quest’oggi in campo, ma spettatori interessati degli incontri andati in scena.

L’argentino Mariano Navone, numero 7 del seeding, piega in tre set il serbo Laslo Djere, sconfitto con lo score di 6-1 4-6 6-2 ed agli ottavi affronterà il vincente del match che nella giornata di domani opporrà l’azzurro Luca Nardi al magiaro Marton Fucsovics.

Vittoria in rimonta per la wild card transalpina Richard Gasquet, che supera il neerlandese Botic van de Zandschulp con il punteggio di 4-6 7-5 6-1 e negli ottavi di finale sfiderà l’azzurro Flavio Cobolli, testa di serie numero 3, e per questo esentato dal primo turno.

Avanza agli ottavi anche il padrone di casa romeno Filip Jianu, in tabellone con una wild card, che elimina lo statunitense Nishesh Basavareddy con un eloquente 6-3 6-4. Usufruiscono di un bye al primo turno, oltre a Cobolli, anche l’argentino Sebastian Baez, lo spagnolo Pedro Martinez ed il cileno Nicolas Jarry.

RISULTATI ATP 250 BUCAREST – RISULTATI 31 MARZO

Primo turno

Mariano Navone (Argentina, 7) b. Laslo Djere (Serbia) 6-1 4-6 6-2

Richard Gasquet (Francia, WC) b. Botic van de Zandschulp (Paesi Bassi) 4-6 7-5 6-1

(Romania, WC) b. Nishesh Basavareddy (Stati Uniti) 6-3 6-4