ATP Marrakech 2025, Fabio Fognini cede a Raphael Collignon all’esordio

Si ferma subito il cammino di Fabio Fognini nel Grand Prix Hassan II 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 scattato sulla terra battuta di Marrakech, in Marocco: l’azzurro cede al belga Raphael Collignon, che si impone con un duplice 6-3 in un’ora ed un quarto di gioco, ed agli ottavi affronterà il numero 4 del seeding, il lusitano Nuno Borges.

Nel primo set l’azzurro inizia male e cede la battuta in avvio, col belga che sfrutta il quarto break point ed ai vantaggi toglie il servizio a Fognini, portandosi poi rapidamente sul 2-0. Il ligure resta in scia all’avversario, ma non riesce mai a procurarsi l’occasione per il controbreak. Nel nono game, invece, arriva un nuovo break di Collignon, che al primo set point chiude i conti sul 6-3 in 37 minuti.

Nella seconda partita i ruoli si invertono ed è Fognini a centrare il break in avvio: quando sembra che il ligure possa scappare via, ecco che la caviglia sinistra dell’azzurro si gira, rendendo necessario un medical timeout sul 15-15 del secondo game. Fognini, nonostante una vistosa fasciatura, prosegue e riesce anche ad andare sul 2-0, ma nel quarto game arriva inesorabile il controbreak. L’azzurro nel quinto gioco non sfrutta due palle break, poi nell’ottavo gioco si fa rimontare dal 30-15 e cede la battuta. Collignon vince gli ultimi sette punti giocati ed al primo match point va a vincere sul 6-3 in 38 minuti.

Le statistiche sorridono al belga, che vince 62 punti contro i 48 dell’azzurro, il quale mette a segno più vincenti, 14 contro 10, ma concede anche più gratuiti, 30 contro 21. Deficitario, per Fognini, il dato di prime messe in campo, servite soltanto nel 44% dei casi, con una resa del 58%, contro il 75% dell’avversario.