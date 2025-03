Cocciaretto crolla alla distanza. Dolehide avanza ai sedicesimi del WTA di Charleston

Crolla alla distanza Elisabetta Cocciaretto nell’incontro valevole per il primo turno del WTA 500 di Charleston. La tennista italiana perde 6-4 6-1, in un’ora e venti minuti, contro Caroline Dolehide, dopo aver condotto per 4-2 nel primo parziale. La tennista americana avanza ai sedicesimi e sfiderà ora la connazionale Madison Keys.

La partita inizia all’insegna delle difficoltà al servizio con due break nei primi giochi: Cocciaretto strappa il servizio all’americana concretizzando la quarta palla break, la statunitense vince il secondo game a 15. La giocatrice marchigiana toglie nuovamente il servizio a 30 all’avversaria nel terzo gioco chiudendo il game sull’errore di rovescio della rivale, allunga sul 3-1 difendendo la battuta a 30 e sale sul 4-2 dopo aver annullato due palle break all’americana. Dolehide reagisce, tiene il servizio a 15, completa la rimonta, ottenendo il break a 30 per il provvisorio 4-4, ed opera il sorpasso vincendo a 30 il nono gioco. La tennista americana aumenta il rendimento al servizio, cerca con continuità la via della rete e nel decimo gioco si procura due set point, chiudendo i conti sull’errore dell’italiana per il 6-4 del primo parziale.

Sulle ali dell’entusiasmo la numero 73 del mondo inizia il secondo parziale tenendo il servizio a zero e, sempre a zero, ottiene il break del 2-0, certificando la rottura dell’avversaria. Dolehide continua a spingere, prolunga la sua striscia di punti e sale sul 3-0, striscia che la giocatrice marchigiana interrompe quando vince il quarto game tenendo la battuta a 30 per il 3-1. Nel quinto Cocciaretto sfrutta gli errori della statunitense sul rovescio, si procura l’opportunità del contro break, ma non la sfrutta e subisce il ritorno della rivale, che sale 4-1 e crea le premesse per la chiusura quando, ai vantaggi, toglie nuovamente il servizio all’italiana per il 5-1. L’epilogo arriva al termine di un tribolato settimo game, nel quale Dolehide commette due doppi falli, annulla tre palle break, e chiude sul diritto affossato in rete da Cocciaretto.

La lettura delle statistiche evidenzia il miglior rendimento della tennista americana per quanto concerne i punti vinti sulla prima e sulla seconda di servizio. Dolehide annulla otto delle dieci palle break concesse e domina il computo complessivo dei punti per 67 a 44. Cocciaretto sfrutta solo due palle break sulle dieci a propria disposizione e vince cinque punti su diciannove quando serve la seconda.