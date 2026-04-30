Matteo Berrettini regola Navone in due set e vola ai quarti del Challenger 175 di Cagliari

Matteo Berrettini sale di colpi due giorni dopo la rocambolesca vittoria al primo turno sullo statunitense Patrick Kypson e si toglie la soddisfazione di battere l’ostico argentino Mariano Navone (n.45 al mondo e n.1 del seeding) agli ottavi di finale del Sardegna Open 2026. Il trentenne azzurro raggiunge così i quarti di finale del Challenger 175 sulla terra battuta di Cagliari e troverà domani uno tra il polacco Hubert Hurkacz e l’americano Emilio Nava.

Avvio in salita per Berrettini, che perde il servizio addirittura a zero nel terzo gioco ma rimette subito le cose a posto nel game successivo ottenendo il contro-break immediato sul 2-2. Si procede on serve fino al 6-5 in favore del romano (che in precedenza si è visto annullare un set point sul 5-4), capace di piazzare l’affondo decisivo strappando la battuta a Navone e chiudendo il set ancor prima di andare al tie-break.

Nella seconda frazione dominano i servizi per i primi cinque game, poi l’argentino si scioglie improvvisamente subendo un break a zero che proietta Berrettini in fuga sul 4-2 e poi sul 5-2. Navone salva un match point e tiene la battuta, costringendo il padrone di casa italiano a servire per il match sul 5-3, ma il finalista di Wimbledon 2021 non trema e chiude i conti sul 6-3.

Con questo successo Matteo sale virtualmente al 100° posto del ranking ATP e fa un piccolo passo avanti verso l’obiettivo di entrare in main draw a Wimbledon senza dover passare dalle qualificazioni o da un eventuale wild card.