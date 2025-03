Dove vedere Bellucci-Kotov in tv, ATP Marrakech 2025: orario, programma, streaming

Il percorso di Mattia Bellucci, accreditato della testa di serie numero 8, nel Grand Prix Hassan II 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Marrakech, in Marocco, scatterà martedì 1° aprile: l’italiano sarà opposto al russo Pavel Kotov.

L’ordine di gioco sul Court 2 si aprirà alle ore 13.00 italiane, e nel secondo incontro di giornata scenderanno in campo Mattia Bellucci ed il russo Pavel Kotov: non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore.

L’incontro tra Mattia Bellucci ed il russo Pavel Kotov, del torneo ATP 250 di Marrakech, non sarà trasmesso in diretta tv, inoltre non sarà prevista la diretta streaming, ma OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP MARRAKECH 2025

Martedì 1° aprile – Court 2

Dalle ore 13.00 italiane

Daniel Altmaier (Germania) – Otto Virtanen (Finlandia)

A seguire

Mattia Bellucci (Italia, 8) – Pavel Kotov (Russia) – Nessuna copertura tv / streaming

PROGRAMMA ATP MARRAKECH 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.