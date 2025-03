A che ora il biathlon oggi in tv, Mass start Oslo 2025: startlist, programma, streaming

Oggi, domenica 23 marzo, ultima giornata di gare nell’appuntamento conclusivo della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen, in Norvegia, si chiuderanno i battenti per quanto concerne la disciplina con sci stretti e carabina. Lo schedule odierno prevede due gare: la 12.5 km Mass Start femminile dalle 13.15 e la 15 km Mass Start maschile dalle 15.40.

In casa Italia Dorothea Wierer proverà a lasciare il segno nell’ultima gara di una stagione ricca di malanni per lei. Un percorso assai accidentato che si spera non sia tale in vista dell’annata prossima, che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Gara sui quattro poligoni che richiederà tanto in termini di spesa energetica nelle frazioni di sci di fondo, oltre che naturalmente nelle sessioni di tiro al poligono.

Nella prova maschile, Tommaso Giacomel ci tiene a porre un bel punto esclamativo. Dopo aver conquistato il sesto posto nella Sprint, il 25enne trentino ieri ha concluso ai piedi del podio, venendo piegato in volata dal francese Quentin Fillon Maillet. Nel format che l’ha visto per la prima e per ora unica volta trionfare nel massimo circuito a Ruhpolding (Germani), il target è di una replica.

Le due Mass Start di Oslo Holmenkollen, validi per l’ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025, saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali di Eurosport: la gara femminile su Eurosport1 HD, mentre quella maschile su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due gare.

BIATHLON OGGI IN TV

Ore 13.15 12.5 km Mass Start femminile a Oslo Holmenkollen (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Ore 15.40 15 km Mass Start maschile a Oslo Holmenkollen (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport2 HD.

PROGRAMMA MASS START A OSLO HOLMENKOLLEN 2025 : COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD per la Mass Start femminile ed Eurosport2 HD per la Mass Start maschile

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST MASS START DONNE OSLO HOLMENKOLLEN

1 PREUSS Franziska GER 1 90

2 JEANMONNOT Lou FRA 2 75

3 SIMON Julia FRA 3 50

4 RICHARD Jeanne FRA 4 24

5 MICHELON Oceane FRA 5 23

6 MINKKINEN Suvi FIN 6 65

7 GROTIAN Selina GER 7

8 OEBERG Elvira SWE 8 30

9 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 9 1

10 KIRKEEIDE Maren NOR 10 15

11 WIERER Dorothea ITA 11 6

12 OEBERG Hanna SWE 12 37

13 HAUSER Lisa Theresa AUT 13

14 TODOROVA Milena BUL 14 34

15 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 15 25

16 HALVARSSON Ella SWE 16

17 BASERGA Amy SUI 17 45

18 MAGNUSSON Anna SWE 18

19 DZHIMA Yuliia UKR 19 18

20 LIE Lotte BEL 20 20

21 LAMPIC Anamarija SLO 21

22 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 23

23 HAECKI-GROSS Lena SUI 24 41

24 VOBORNIKOVA Tereza CZE 25 16

25 LIEN Ida NOR 27 55

26 GASPARIN Aita SUI 26 31

27 SIDOROWICZ Natalia POL 31 29

28 BENED Camille FRA 68 28

29 ERDAL Karoline NOR 69 27

30 HORODNA Olena UKR 57 26

STARTLIST MASS START UOMINI OSLO HOLMENKOLLEN

1 LAEGREID Sturla Holm NOR 1 165

2 BOE Johannes Thingnes NOR 2 165

3 PERROT Eric FRA 3 54

4 FILLON MAILLET Quentin FRA 4 106

5 GIACOMEL Tommaso ITA 5 100

6 SAMUELSSON Sebastian SWE 6 53

7 JACQUELIN Emilien FRA 7

8 BOE Tarjei NOR 8

9 SOERUM Vebjoern NOR 9 78

10 FAK Jakov SLO 10 48

11 ULDAL Martin NOR 11 53

12 CLAUDE Fabien FRA 12 8

13 NAWRATH Philipp GER 13 56

14 STROEMSHEIM Endre NOR 14 58

15 PONSILUOMA Martin SWE 15 37

16 STRELOW Justus GER 16 62

17 HARTWEG Niklas SUI 17 19

18 WRIGHT Campbell USA 18 44

19 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 19 32

20 CLAUDE Emilien FRA 20 57

21 HORNIG Vitezslav CZE 21 50

22 NELIN Jesper SWE 22 36

23 HORN Philipp GER 23 34

24 GUIGONNAT Antonin FRA 24 9

25 RIETHMUELLER Danilo GER 25

26 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 26 110

27 FREY Isak NOR 37 105

28 BRANDT Viktor SWE 40 61

29 REES Roman GER 56 49

30 KRCMAR Michal CZE 33 42