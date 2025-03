Biathlon, Jeanmonnot vince la pursuit di Oslo e va in testa alla Coppa del Mondo!

Sarà decisiva l’ultima gara per l’assegnazione della vittoria nella classifica generale femminile della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: ad Oslo Holmenkollen, in Norvegia, la 10 km pursuit viene vinta dalla francese Lou Jeanmonnot, che approfitta del quinto posto della tedesca Franziska Preuss per issarsi al comando della graduatoria alla vigilia dell’ultima gara. Ottima prestazione di Samuela Comola che, partita 41ma, chiude nona.

La 10 km pursuit femminile viene vinta dalla francese Lou Jeanmonnot, che, già in possesso del pettorale rosso di leader della classifica di specialità, fa 19/20 al tiro ed arriva in solitaria al traguardo, vincendo nettamente con il crono di 30’16″9, conquistando la Coppa riservata alla pursuit e balzando in vetta alla graduatoria generale.

A fare il gioco della transalpina, infatti, solo le atlete che si frappongono tra lei e la tedesca Franziska Preuss: seconda la svedese Elvira Oeberg a 22″2, terza la svizzera Lena Haecki-Gross a 24″2, quarta la norvegese Ida Lien a 25″8. La teutonica, invece, chiude quinta a 26″3 ed ora insegue in classifica generale a 5 punti dalla francese.

Ottima prestazione in casa Italia per Samuela Comola, la quale, partita 41ma a 1’31” dalla testa (Preuss e Jeanmonnot) dopo la sprint di ieri, fa 20/20 al tiro e risale fino al nono posto a 44″5 dalla transalpina. A punti anche Dorothea Wierer, che fa 19/20 al poligono e si classifica 28ma a 1’58″9, mentre non ce la fa Michela Carrara, che commette cinque errori al tiro e termina 43ma a 2’55″4.

La vittoria odierna consegna a Lou Jeanmonnot la Coppa di specialità, dato che nella classifica riservata alle pursuit la transalpina era già in testa prima della gara odierna, mentre nella graduatoria generale la francese si porta al comando, issandosi a +5 su Preuss: 1193 punti contro 1188 ad una sola gara dal termine, ovvero la mass start di domani che concluderà la stagione.