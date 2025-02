Vuelta a Andalucia 2025, tappa e maglia per Van Gils: Wellens battuto allo sprint

Regala un finale a dir poco scoppiettante la prima tappa della Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol, con partenza da Torrox e arrivo a Cueva de Nerja per 162,3 chilometri. S’impone il belga Maxim Van Gils della Red Bull – BORA – hansgrohe, che batte in volata il connazionale Tim Wellens della UAE Team Emirates-XRG, e stacca nei metri finali Pavel Sivakov, francese della UAE Team Emirates-XRG. Van Gils, alla sesta vittoria della sua carriera da professionista, dimostra di avere una gamba nettamente migliore di quella degli avversari e sul traguardo s’impone con grande autorevolezza.

Il trio di testa sgretola la resistenza dei rivali e si stacca definitivamente a meno di venti chilometri dal traguardo. Grande sconfitto di giornata è senza dubbio l’inglese Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team che prova l’attacco a trentasei chilometri dall’arrivo, non riesce ad incidere, cede al cospetto dell’azione degli avversari e arriva al traguardo con quasi quaranta secondi di distacco. Primo italiano all’arrivo è Giovanni Carboni della della Unibet Tietema Rockets che chiude ventesimo.

In classifica generale Van Gils precede il connazionale con lo stesso tempo e Sivakov di sette secondi. Quarta posizione per lo spagnolo Marc Soler della UAE Team Emirates – XRG e quinta per il francese Clement Berthet Decathlon AG2R La Mondiale Team, entrambi attardati di trenta secondi. Pidcock deve accontentarsi, per ora, dell’ottava posizione a trentanove secondi dal leader. Primo corridore italiano in classifica generale è Giovanni Carboni della Unibet Tietema Rockets, ventesimo ad un minuto e cinquantuno dal leader.

Vincitore del premio combattività di giornata è il norvegese Andreas Leknessund della Uno-X Mobility, ultimo ad arrendersi nella fuga iniziale di otto uomini. Insieme al corridore norvegese attaccano nella parte iniziale della tappa il francese Alan Jousseaume della Team TotalEnergies, lo spagnolo Unai Iribar della Equipo Kern Pharma, l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva della Caja Rural – Seguros RGA, il belga Leander Van Hautegem della Wagner Bazin WB, lo spagnolo Ander Okamika della Burgos Burpellet BH, il belga Siebe Deweirdt della Team Flanders – Baloise, lo spagnolo Victor de la Parte della Euskaltel – Euskadi