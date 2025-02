UAE Tour 2025: primo successo stagionale per Tadej Pogacar, quinto Giulio Ciccone

Era il più atteso e doveva assolutamente mettere la propria firma. Terza tappa dell’UAE Tour, primo successo stagionale di Tadej Pogacar, il numero 89 della carriera. Lo sloveno, campione del mondo, timbra il cartellino nella corsa di casa imponendosi in una volata ristretta in quel di Jebel Jais dove si era già imposto nel 2022. Per lui ovviamente la leadership della classifica generale.

Pronti, via è partito l’attacco di giornata formato da cinque uomini: tre italiani della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè (Federico Biagini, Lorenzo Conforti e Manuele Tarozzi), in compagnia del serbo Dorde Duric e del panamense Carlos Samudio, entrambi della Team Solution Tech – Vini Fantini. Per loro vantaggio massimo di poco superiore ai 3′, poi ovviamente il plotone è andato a chiudere il gap.

Salita approcciata con il gruppo compatto guidato dalla UAE Emirates – XRG: ascesa non del tutto durissima, sulla quale i padroni di casa hanno tenuto un passo altissimo sul quale a mano a mano sono andati a soffrire i vari corridori. A circa 3 km dall’arrivo hanno preso in mano la situazione gli uomini della Decathlon AG2R La Mondiale Team.

A 2 chilometri dal traguardo l’allungo proprio del capitano della compagine francese Felix Gall, raggiunto da Jay Vine a guidare il campione del mondo Tadej Pogacar. Nel frattempo in difficoltà il leader della classifica generale Joshua Tarling. Proprio Pogacar ha lanciato il suo attacco a 500 metri dal traguardo, distruggendo la concorrenza.

Non sono arrivati troppo lontani Oscar Onley (Team Picnic PostNL), lo stesso Gall, Lennert Van Eetvelt (Lotto) ed un ottimo Giulio Ciccone (Lidl-Trek) che chiude quinto.