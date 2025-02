Ciclismo, la Vuelta a Andalucia festeggia i cento anni. Percorso movimentato con la novità del Kilómetro de Oro

Sarà un’edizione storica quella della Vuelta a Andalucia 2025, visto che la corsa spagnola festeggerà i suoi 100 anni. Si comincia domani con cinque tappe in programma con partenza da Torrox ed arrivo a La Línea de la Concepción. Saranno oltre 800 i chilometri che dovrà percorrere il gruppo con ben undici salite, dove spicca l’Alto del Madroño, che sarà l’unico GPM di prima categoria.

Dopo i problemi dell’anno scorso con le proteste degli agricoltori che hanno portato alla cancellazione di praticamente tutte le tappe, gli organizzatori sperano che possa esserci una corsa spettacolare ed avvincente. C’è ovviamente grande attesa per i corridori di casa, in particolare Enric Mas, che si presenta come il principale favorito per la classifica generale. Fari puntati anche sul britannico Thomas Pidcock, che si è già messo in luce in Arabia Saudita all’AlUla Tour con la nuova maglia della Q36.5 Pro Cycling Team.

Parlando del percorso, la prima tappa sarà tutta nella provincia di Malaga con partenza da Torrox ed arriva a a Cueva de Nerja, Saranno oltre 160 chilometri durissimi e che possono già sconvolgere completamente gli scenari nella classifica generale. Sicuramente fin dal primo giorno si potrà capire chi non potrà vincere la Vuelta a Andalucia 2025.

La seconda tappa sarà ancora impegnati e non mancheranno le salite (Alto del Castillo di Locubín e Alto de los Villares), ma è l’arrivo a Torredelcampo probabilmente il piatto forte, con uno strappo finale che promette scintille. Nella terza tappa ecco spuntare la grande novità del “Kilómetro de Oro”, che assegna secondi di bonus e che può cambiare qualcosa nella classifica generale. Una tappa con molti saliscendi e attenzione all’arrivo anche magari di una piccola fuga a Pozoblanco.

Il quarto giorno il gruppo dovrà affrontare quasi 200 chilometri e spunta ancora il Kilómetro de Oro ad Antequera. L’arrivo a Alhaurín de la Torre è perfetto per gli attaccanti, ma è probabilmente anche l’ultima occasione per gli uomini di classifica. Si chiude poi domenica con una tappa che vedrà la presenta dell’unico GP di prima categoria, l’Alto del Madroño, ma è inserito all’inizio della tappa, visto che gli ultimi 50 chilometri sono pianeggianti e tutto sembra scritto per un arrivo in volata.