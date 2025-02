Marco Villa nuovo ct della Nazionale italiana di ciclismo. La pista a Salvoldi: le scelte del Consiglio Federale

Marco Villa è stato nominato Commissario Tecnico dei professionisti su strada e guiderà dunque la Nazionale nel quadriennio che condurrà verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il nuovo organigramma federale è stato comunicato al termine del primo consiglio federale del nuovo ciclo, puntando sull’uomo capace di ottenere enormi risultati su pista. Marco Villa succede a Daniele Bennati e conserva la responsabilità della pista femminile insieme a Diego Bragato, che continuerà a coordinare anche l’attività del Team Performance.

Al 56enne l’arduo compito di ottenere risultati rilevanti nei prossimi grandi appuntamenti internazionali, a cominciare dagli Europei e dai Mondiali in programma sul finire di questa annata agonistica. Marco Velo sarà invece il nuovo CT della strada femminile, mentre sono aumentati i carichi di lavoro per Dino Salvoldi: si concentrerà sempre sugli juniores tra strada e pista, ma sarà anche il CT della pista per gli under 23 e gli elite. Ivan Quaranta è confermato nel settore velocità ma con la responsabilità piena.

Mattia Furlan sarà il nuovo Commissario Tecnico del BMX Race, mentre il settore del freestyle è stato affidato a Manlio Iaccarino e il trial è passato in mano a Fabiano Grande. Pierpaolo Addesi coordinerà le Nazionali strada e pista del Paraciclismo. Sono invece arrivate delle conferme per Marino Amadori (U23 strada), Mirko Celestino (XCO e XCM), Simone Fabbri (DH e enduro), Daniele Pontoni (Ciclocross e Gravel), Luigi Bielli (Ciclismo indoor) e Silvia Epis (Nazionale giovanile).

Il presidente Cordiano Dagnosi ha dichiarato: “Il valore indiscusso di Villa ci ha convinto in questo cambiamento. A lui l’incarico sicuramente più difficile in questa fase storica, ma anche di maggior prestigio. Dino Salvoldi ha lavorato ottimamente con i giovani in questi anni. Potrà continuare questo lavoro con gli stessi atleti, che ci auguriamo saranno protagonisti alla Olimpiade LA2028. Marco Velo ha dimostrato il proprio valore nel settore crono e sono certo lo farà anche nel suo nuovo incarico“.

Il numero 1 del ciclismo tricolore ha poi proseguito: “Diego Bragato è una risorsa della Federazione, per questo continuerà a coordinare il team performance ma al contempo darà il suo prezioso contributo alla pista femminile, soprattutto per quanto riguarda la preparazione. Con Ivan Quaranta il settore velocità è cresciuto e adesso assume una dignità diversa con l’obiettivo di tornare protagonisti a Los Angeles. Il BMX deve ritrovare slancio: si tratta di disciplina olimpica e noi, con i nuovi tecnici e i piani di attività, contiamo di continuare a crescere. A tutti i tecnici, nuovi e confermati, e ai loro collaboratori rivolgo gli auguri di buon lavoro“.