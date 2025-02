L’Italia scopre Daniel Skerl. Piazzamento di peso all’UAE Tour con i migliori velocisti al mondo

Daniel Skerl si è distinto nella volata che ha deciso la sesta tappa dell’UAE Tour, conquistando un bel settimo posto sul traguardo di Abu Dhabi Breakwater. L’alfiere della Bahrain-Victorious ha saputo fare a spallate in uno sprint serrato, lottando nel mucchio con alcuni dei migliori velocisti del mondo e svelandosi ai grandi appassionati del pedale. Il belga Tim Merlier si è imposto di forza davanti al connazionale Jasper Philipsen e al nostro Jonathan Milan, poi a seguire si sono piazzati il tedesco Max Walscheid, l’olandese Fabio Jakobsen e il serbo Dusan Rajovic.

Daniel Skerl è nato a Trieste il 21 marzo 2003, dunque tra meno di un mese spegnerà le ventidue candeline. Quella in corso è la sua prima stagione da professionista, tra l’altro in una formazione di livello World Tour. Negli Emirati Arabi Uniti sta disputando la sua seconda corsa a tappe di questa annata agonistica dopo aver preso parte anche al Tour Down Under in Australia a fine gennaio.

Nel 2024 aveva preso parte al Giro d’Italia Next Gen (il miglior risultato fu l’undicesimo posto nella quinta tappa), vincendo la Popolarissima e una tappa della Ronde de l’Oise. Nel 2023, invece, dettò legge in due frazioni al Tour Alsace e al Tour of Szeklerland. Daniel Skerl è un promettente velocista, che ha iniziato a gareggiare con il Cycling Team Friuli tra i giovanissimi, ottenendo importanti risultati tra gli under 23. L’Italia spera di poter contare su un altro sprinter di qualità da affiancare a Jonathan Milan, che ha conquistato due vittorie all’UAE Tour e oggi ha chiuso in terza posizione.