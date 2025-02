Vuelta a Andalucia 2025, Uriarte sfrutta la fuga e conquista la quarta tappa. Sivakov rimane leader

La quarta tappa della Vuelta a Andalucia 2025 ha visto protagonista la fuga che è riuscita ad arrivare fino al traguardo. Lo spagnolo Diego Uriarte (Euipo Kern Pharma), nel momento giusto, è riuscito a sorprendere i 5 attaccanti rimasti con lui, arrivando solo al traguardo.

La penultima frazione della corsa a tappe spagnola è partita da Cordoba e si è conclusa dopo 194.3 chilometri ad Alhaurìn de la Torre. Dopo vari tentativi, 12 fuggitivi riescono a creare un gap sufficiente con il gruppo, si tratta di: Callum Scotson (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Jorge Arcas (Movistar Team), Berhe Hagos Welay (Team Jayco Alula), Connor Swift (Ineos Grenadiers), Emils Liepins (Q36.5 Pro Cycling Team), Alan Jousseaume (Team TotalEnergies), Joel Nicolau e Sebastian Berwick (Caja Rural-Seguros RGA), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Danny Van der Tuurk (Euskaltel-Euskadi) e Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH).

A 25 chilometri dal traguardo, si rompe l’accordo tra i 12 battistrada ed iniziano una serie di tentativi solitari. Il gruppo, a 2 minuti di distacco, decide di lasciar andare la fuga e rallenta sensibilmente il ritmo. Callum Scotson, Connor Swift, Alan Jousseaume, Sebastian Berwick, Diego Uriarte, Danny Van der Tuurk riescono a staccarsi dal gruppo degli attaccanti e trovano la giusta collaborazione per l’arrivo finale.

Uriarte spezza l’equilibrio a meno di 2 chilometri dal traguardo ed i suoi inseguitori non trovano l’accordo per raggiungerlo. Il 23enne spagnolo riesce, con un rapporto lungo, a concludere lo strappo finale in testa trionfando nella quarta tappa della Vuelta a Andalucia 2025. I 5 inseguitori sembravano in controllo della situazione ma non sono riusciti a colmare il gap. Al secondo posto si è piazzato il francese Alan Jousseaume (Team TotalEnergies), seguito da Connor Swift (Ineos Grenadiers).

Leader della classifica generale rimane Pavel Sivakov (UAE Team Emirates XRG) che conclude la tappa con il gruppo a 4′ e 30” dal vincitore. Primo degli italiani Giovanni Carboni (Unibet Tietema Rockets) 27esimo all’arrivo.