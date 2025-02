UAE Tour 2025: Tim Merlier domina lo sprint nella sesta tappa, terzo Milan

Ultima volata, prima dell’arrivo in salita di domani che chiuderà i giochi, all’UAE Tour 2025. Arriva la doppietta per Tim Merlier (Soudal-QuickStep) che domina la frazione numero sei sbaragliando la concorrenza in quel di Abu Dhabi Breakwater. Resta in maglia di leader della classifica generale Tadej Pogacar.

Quattro uomini sono stati protagonisti della prima fase di gara: Kristian Sbaragli, Dorde Djuric e Carlos Samudio (Team Solution Tech – Vini Fantini) e Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). Il gruppo anche questa volta ha lasciato spazio agli attaccanti per poi diminuire a mano a mano il gap.

La resistenza è stata eccellente per il quartetto al comando, che si è arreso praticamente in vista dello sprint. Finale tortuoso che ha visto la Tudor Pro Cycling Team approcciare davanti il rettilineo conclusivo, con però un mostruoso Tim Merlier che ha anticipato tutti a tripla velocità, volando indisturbato sul traguardo.

Alle sue spalle sprint praticamente per i piazzamenti con secondo Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e Jonathan Milan (Lidl-Trek) in terza posizione. In casa Italia top-10 anche per Daniel Skerl (Bahrain – Victorious), settimo, e Enrico Zanoncello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), decimo.