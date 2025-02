Volley, Grottazzolina all’assalto della capolista Perugia nella 19ma di Superlega! Spettacolo con Trento-Piacenza e Modena-Civitanova

Nella giornata di due “classiche” del massimo campionato italiano che fino a qualche settimana fa avrebbero attirato le attenzioni di appassionati e tifosi, ora, nella 19ª giornata di Superlega, la sfida clou è un’altra: quella che vede di fronte la matricola terribile Yuasa Grottazzolina e la capolista Sir Susa Vim Perugia.

Grottazzolina, nel girone di ritorno, ha conquistato gli stessi punti di Trento, la squadra marchigiana ha cambiato marcia con qualche ritocco nell’assetto in campo, con l’inserimento tra i titolari di un veterano come Fedrizzi, e oggi ha la possibilità di mettere la ciliegina sulla torta contro la corazzata di Lorenzetti, che ha interrotto domenica scorsa contro Taranto una serie negativa che durava da quattro partite. Grottazzolina, invece, ha sempre mosso la classifica nelle ultime sette partite (cinque vittorie e due sconfitte al tie-break): la zona playoff si trova 2 punti più su, la zona retrocessione 4 punti più giù quando mancano quattro giornate alla fine. Una situazione su cui in pochi a Grottazzolina avrebbero scommesso alla fine del girone di andata. Squadre in campo domenica alle 16.00.

Resta comunque una sfida di altissimo livello quella in programma a Trento, che vedrà di fronte domani sera, sabato 8 febbraio, alle 20.30, l’Itas Trentino e la Gas Sales Bluenergy Piacenza. I trentini occupano la seconda posizione a 2 punti da Perugia ma con una partita da recuperare. Piacenza è quarta a 4 lunghezze da Civitanova, terza, e con 5 punti di vantaggio su Verona, quinta. La squadra di Trento, dopo il brutto ko in semifinale di Coppa Italia, si è subito rifatta travolgendo in trasferta Verona nel big match della scorsa settimana e continua a puntare il primo posto in regular season, ma non può permettersi passi falsi. Piacenza, invece, ha perso le ultime due partite contro Milano e Civitanova e ora ha come prima preoccupazione quella di difendere un prezioso quarto posto in regular season.

A Modena va in scena una classica del volley italiano tra la Valsa Group e la Lube Civitanova. La Lube è la squadra del momento: ha vinto la Coppa Italia, ha espugnato il campo di Piacenza, andando in fuga nella sfida per il secondo posto in classifica, sta vivendo su una nuvola le ultime settimane e non ha alcuna intenzione di scendere, in attesa di giocare la semifinale di Challenge Cup contro i turchi dello Spor Toto.

Molto meno spumeggiante, finora, la stagione dei modenesi, guidati da due ex di lusso come De Cecco e Anzani. Può essere questa un’occasione di rilancio per la squadra giallorossa, che arriva da due sconfitte di fila, l’ultima contro Cisterna, che non fa dormire sonni tranquilli ai modenesi in chiave conquista dei playoff, che era l’obiettivo minimo della stagione. Si gioca domenica alle 18.00 al PalaPanini.

Partita che si preannuncia molto accesa anche a Verona, dove la Rana, quinta in classifica e reduce dal sogno infranto al tie-break a Bologna nella finale di Coppa Italia contro la Lube e dalla netta sconfitta interna subita contro Trento, ospita domenica alle 16.00 la Mint Monza, rinfrancata dalla vittoria casalinga fondamentale nella corsa alla salvezza contro Padova. Verona vuole tornare al successo per cercare di mettere il naso avanti a Milano nella volata per il quinto posto. Monza, tra Champions e campionato, è finalmente riuscita a mettere assieme due vittorie di fila e cercherà di non fermarsi.

Zona playoff e salvezza si incrociano nelle ultime due sfide della giornata. A Taranto, la Prisma Gioiella va a caccia di punti preziosissimi in chiave salvezza, affrontando tra le mura amiche, alle 18.00, un Cisterna che non si può concedere distrazioni se vuole completare la corsa a un posto nei playoff.

A Milano, invece, alle 19.00, l’Allianz, con il pensiero già alla sfida all’Halkbank con in palio un posto nei quarti di Champions, ospita una Sonepar Padova affamatissima di punti dopo la sconfitta di Monza. I milanesi rincorrono il quinto posto, i veneti partono dal +2 sulla zona retrocessione e hanno assoluta necessità di muovere la classifica.