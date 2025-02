Volley, i migliori italiani della 19ma giornata di Superlega. Il riscatto di Michieletto. Mazzone piega Modena

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 19ª GIORNATA DI SUPERLEGA

ALESSANDRO MICHIELETTO: La serata storta in Coppa Italia è solo un brutto ricordo. A Verona è decisivo per il successo dei trentini con 13 punti e percentuali bulgare: 69% in attacco, 77% in ricezione e poi ci sono 4 ace.

MATTIA BONINFANTE: Non si ferma più il giovane palleggiatore di Civitanova. Dopo aver alzato la Coppa Italia guida i marchigiani ad una importante vittoria sul campo di Piacenza che manda in fuga la squadra marchigiana per il terzo posto. Acume tattico e precisione per il giovane alzatore della Lube.

MANUELE MARCHIANI: Il cuore delle Marche, il cuore di Grottazzolina, anche in Superlega. E’ ancora titolare in regia della Yuasa e guida i suoi alla fondamentale vittoria contro Milano. Non sono la salvezza non è più un miraggio ma anche i playoff non sono più un miraggio e tra gli uomini squadra di questo piccolo miracolo c’è anche lui.

SIMONE GIANNELLI: Quattro sconfitte consecutive non le subiva da quando era nelle giovanili e ci mette tutto se stesso per invertire la rotta. Missione compiuta, grande distribuzione e vittoria importante per la classifica e per il morale.

DANIELE MAZZONE: Altra super partita dell’esperto centrale di Cisterna che, da ex, contribuisce a battere Modena nella sfida che può valere tanto in chiave playoff. Per lui 10 punti, il 71% in attacco e ben 5 muri