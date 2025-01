Tabellone Champions League volley 2025: Perugia e Monza regalano il derby, Milano costretta ai playoff

Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta della Champions League 2024-2025 di volley maschile. A determinare la griglia sono stati i piazzamenti ottenuti dalle squadre al termine della fase a gironi: le vincitrici dei cinque raggruppamenti hanno staccato il biglietto per i quarti di finale, mentre le seconde classificate e la miglior terza dovranno passare dai playoff. Destino diverso per le tre formazioni italiane che partecipano alla massima competizione europea.

Perugia e Monza sono già qualificate ai quarti di finale, mentre Milano dovrà passare dal turno preliminare. I Campioni d’Italia e i brianzoli si affronteranno in un avvincente derby, rivincita dell’ultima finale scudetto: gli umbri saranno favoriti, ma i lombardai cercheranno il grande scalpo. La vincente dell’incrocio tra la quarta e la quinta forza della classifica combinata della fase a gironi affronterà chi la spunterà nello spicchio di tabellone in cui i polacchi del Projekt Varsavia attendono la vincente del playoff tra Milano e i turchi dell’Halkbank Ankara.

I meneghini hanno le carte in regola per superare gli anatolici che erano nello stesso girone di Perugia, ma si preannuncia un incontro particolarmente impegnativo per gli uomini di Roberto Piazza prima di un eventuale quarto davvero impegnativo per meritarsi il derby. Dall’altra parte del tabellone, invece, i polacchi dello Jastrzebski Wegiel incroceranno i vincenti del playoff tra i francesi del St. Nazaire e i greci dell’Olympiakos, mentre i polacchi dello Zawiercie dovranno vedersela con la tedesca che emergerà dal derby tra Luneburg e Berlino.Di seguito il tabellone della Champions League 2024-2025 di volley maschile

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

PLAYOFF

Milano vs Halkbank Ankara

St. Nazaire vs Olympiacos

Luneburg vs Berlin Recycling Volleys

QUARTI DI FINALE

Jastrzebski Wegiel vs St. Nazaire/Olympiakos

Zawiercie vs Luneburg/Berlino

Projekt Varsavia vs Milano/Halkbank Ankara

Perugia vs Monza