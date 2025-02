Volley, Perugia torna alla vittoria. Trento e Civitanova rispondono in Superlega, Piacenza e Verona ko

Oggi si sono giocate sei partite valide per la 18ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia è tornata alla vittoria dopo aver infilato quattro sconfitte consecutive tra Superlega, Coppa Italia e Champions League. I Campioni d’Italia hanno regolato Taranto per 3-0 di fronte al proprio pubblico, trascinati dall’opposto Wassim Ben Tara (13 punti) e dallo schiacciatore Yuki Ishikawa (14) sotto la regia di Simone Giannelli, mentre ai pugliesi non sono bastati Fabrizio Gironi (11) e Tim Held (12).

Perugia si conferma così al comando della classifica generale con due punti di vantaggio su Trento (ma i dolomitici hanno disputato un incontro in meno), che ha dettato legge sul campo di Verona per 3-0 sotto la guida dei martelli Alessandro Michieletto (13 punti) e Daniele Lavia (12) e del centrale Flavio Gualberto (12, 3 muri). Agli scaligeri, reduci dalla finale persa in Coppa Italia, non sono bastati Noumory Keita (16 punti) e Rok Mozic (13).

Civitanova ha espugnato Piacenza nel big match del pomeriggio, imponendosi con un secco 3-0: la Lube continua la propria corsa dopo il trionfo in Coppa Italia e rafforza il terzo posto in graduatoria, a -4 da Trento e a +4 proprio sugli emiliani (con un incontro disputato in meno). I migliori in campo sono stati il bomber Adis Lagumdzija (10 punti), il martello Eric Loeppky (11 punti, 3 muri) e il centrale Barthelemy Chinenyeze (12 punti, 4 muri), 9 punti per lo schiacciatore Mattia Bottolo. Tra le fila di Piacenza i migliori sono stati l’opposto Yuri Romanò (16 punti) e Stephen Maar (11).

Milano ha perso a sorpresa sul campo di Grottazzolina al tie-break, riuscendo comunque ad agganciare Verona al quinto posto in classifica. La neopromossa ha firmato la terza vittoria nelle ultime quattro uscite e ora si trova a +4 sulla zona retrocessione. Dusan Petkovic (29 punti) e Georgi Tatarov (17) si sono superati contro Ferre Reggers (22), Yacine Louati (14) e compagni. Monza ha invece superato Padova per 3-1 spinta da Erik Roehrs (17 punti) e Taylor Averiill (12) e lascia l’ultimo posto solitario.

Ora i brianzoli sono a quota 13 punti alla pari con Taranto, a -2 proprio dai veneti. La lotta per non retrocedere si è infiammata, l’ultima classificata retrocederà in Serie A2. Cisterna ha invece battuto Modena al tie-break.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Rana Verona vs Itas Trentino 0-3 (16-25; 19-25; 23-25)

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Cucine Lube Civitanova 0-3 (20-25; 19-25; 23-25)

Yuasa Battery Grottazzolina vs Allianz Milano 3-2 (25-23; 31-33; 25-21; 23-25; 15-11)

Cisterna Volley vs Valsa Group Modena 3-2 (25-22; 13-25; 25-22; 23-25; 15-12)

Mint Vero Volley Monza vs Sonepar Padova 3-1 (25-23; 21-25; 25-23; 25-23)

Sir Susa Vim Perugia vs Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-13; 25-16; 25-22)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 45 punti, Trento 43*, Civitanova 39*, Piacenza 35, Verona 30, Milano 30, Modena 19, Cisterna 19*, Grottazzolina 17, Padova 15*, Monza 13, Taranto 13. *= 1 partita in meno.