Volley femminile, è volata Scandicci-Milano per il secondo posto! Che intrecci per la salvezza nella 23ma di A1

Secondo e settimo posto da assegnare nella griglia playoff e una battaglia per la salvezza senza quartiere: questi i temi della 23ª e terz’ultima giornata della Serie A1 di volley femminile, che si disputa nel weekend in arrivo. I fari stavolta sono soprattutto puntati sulla zona salvezza, con, di fatto, tre squadre per un solo posto in Serie A1 e qualche sfida diretta che potrebbe chiudere le porte del massimo campionato a chi uscirà sconfitta.

La sfida clou è quella di Latisana, dove il Talmassons, fanalino di coda con 13 punti e ad un passo dal ritorno in Serie A2, si gioca le ultime carte per rientrare in gioco nella zona salvezza, ospitando Il Bisonte Firenze, che è penultimo e cerca la vittoria che potrebbe significare sorpasso sulla terz’ultima della classe, la Smi Roma. È uno scontro diretto e sfugge ad ogni pronostico: di sicuro non mancherà la tensione. Si gioca sabato alle 18.00.

L’altro campo “caldo” è quello di Roma, dove si gioca il primo di tre atti della sfida infinita tra la Smi e la Reale Mutua Fenera Chieri. Le due squadre si affronteranno la prossima settimana e quella successiva nella finale di andata e ritorno della Challenge Cup, appena conquistata con le vittorie rispettivamente su Potsdam e Galatasaray in semifinale. Partita importante per entrambe: Roma si gioca la salvezza, Chieri vuole difendere il quinto posto dall’assalto di Busto, che si trova due punti più giù. Si gioca domenica alle 16.00.

Salvezza vicina ma ancora non matematica per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, che sabato sera alle 20.30 affronta tra le mura amiche l’e-work Busto Arsizio, ancora in piena lotta per il quinto posto, distante 3 punti. Nessuna delle due può mollare un centimetro.

Per completare gli anticipi di sabato 22 febbraio, alle 18.00 a Villorba si gioca la sfida tra la capolista incontrastata Prosecco Doc Imoco Conegliano, a caccia della vittoria numero 39 in stagione, e la Honda Olivero Cuneo, che, dall’alto dei suoi 22 punti, necessita ancora dell’ultimo passo per festeggiare la salvezza.

La corsa per il secondo posto passa prima di tutto da Firenze, dove domenica alle 17.00 la Savino Del Bene Scandicci, attualmente seconda, ospita la Wash4Green Pinerolo, che arriva da due successi di fila ma si è svegliata un po’ tardi e ora difficilmente riuscirà ad agganciare la zona playoff, distante 6 punti a tre giornate dal termine.

La Numia Milano, invece, carica per aver conquistato i quarti di Champions e a un punto da Scandicci in classifica (ma qui c’è ancora lo scontro diretto e tutto può succedere), sarà di scena sul difficile campo della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che cerca punti per mettere in ghiaccio la qualificazione ai playoff. Squadre in campo alle 18.00.

A completare il quadro la sfida di Bergamo, dove le padrone di casa, reduci da cinque sconfitte di fila e ancora alla ricerca di qualche punto per centrare l’obiettivo playoff, ospitano la Igor Gorgonzola Novara, attualmente quarta, ma che deve difendersi dall’assalto di Chieri. Si gioca alle 17.00.