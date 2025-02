Volley femminile, Roma ribalta il Potsdam e si prende la finale di Challenge Cup contro Chieri!

Sarà un derby tutto italiano ad assegnare la Challenge Cup 2025 di volley femminile. Dopo Chieri che ha sconfitto per il rotto della cuffia il Galatasaray nella prima semifinale, è Roma a raggiungere la finale superando 3-0, dopo il 2-3 dell’andata, le tedesche del Potsdam al termine di un match a senso unico che ha vissuto fasi di equilibrio nella parte iniziale dei tre set ma nel finale ha visto sempre le capitoline dominare. Anna Adelusi è stata la grande protagonista della serata ma anche il muro di Roma ha subito preso le misure della squadra avversaria ed ha portato la bellezza di 16 punti, facendo la differenza soprattutto nei momenti chiave del match.

Cuccarini punta sulla formazione con Adelusi al posto di Orvosova e il primo set è all’insegna del grande equilibrio. Le capitoline sembrano poter prendere il largo nella prima parte di gara, portandosi sull’8-5 ma le ospiti tornano sotto e si procede punto a punto fino al 21-10, poi arriva il break per Roma che allunga con Cicola al servizio e gli attacchi di Adelusi e Salas che non lasciano scampo alle tedesche fino al 25-21 conclusivo.

Secondo set un po’ ad elastico con le tedesche che partono forte e riescono anche a portarsi avanti sul 6-8 ma Roma ha il merito di mantenere la calma e di restare in scia alle avversarie che nella parte centrale del parziale iniziano a commettere errori anche grossolani e permettono alla squadra di casa di conquistare un vantaggio importante (21-16). L’ultimo sussulto del Potsdam frutta un doppio punto alle tedesche (21-18) ma il finale è ancora una volta tutto di Roma: 25-19.

Terzo set all’insegna delle emozioni con Potsdam che guadagna un piccolo vantaggio in avvio ma Roma è sempre lì. Le due squadre procedono a braccetto fino al 13 pari poi la squadra capitolina trova il break che sembra condurla verso la vittoria sul 20-16 ma le tedesche hanno un ultimo sussulto e pareggiano a quota 20. Risolto il problema del cambio palla, Roma non si ferma più e piazza un break di 5-0 che regala il successo alla squadra di casa (25-20) e significa finale.

In casa Roma Volley la top scorer è stata Anna Adelusi con 17 punti, in doppia cifra anche Salas e Melli con 11 punti a testa. Per il Potsdam 16 punti di Harbin e 10 punti di Holthaus non sono bastati a mettere in difficoltà la squadra di casa.