Tabellone Champions League volley femminile: tre italiane ai quarti. Le avversarie di Milano, Conegliano e Scandicci

Milano, Developres Resovia e Budowlani Lodz hanno vinto agevolmente i rispettivi playoff: le meneghine hanno regolato le tedesche dello Schwerin con un doppio 3-0, mentre le polacche si sono imposte rispettivamente contro lo Stoccarda e il Tent Obrenovac. Le tre formazioni si sono così qualificate ai quarti di finale e si è delineato il tabellone della Champions League di volley femminile.

Conegliano affronterà il Developres Resovia, già battute due volte nel gruppo A: le Pantere partiranno con tutti i favori del pronostico nel primo scontro a eliminazione diretta lungo il cammino per la difesa del titolo. Milano incrocerà invece le turche dell’Eczacibasi Istanbul: testa a testa davvero da brividi per le meneghine, imperdibile il duello tra le bomber Paola Egonu e Tijana Boskovic.

Scandicci se la dovrà invece vedere contro il Budowlani Lodz: avversario non insormontabile per le toscane che, dopo un cammino impeccabile nella fase a gironi, possono raggiungere la Final Four della massima competizione continentale. L’altro quarto di finale sarà il derby turco tra VakifBank Istanbul e Fenerbahce Istanbul.

Sono già state definiti anche gli accoppiamenti delle semifinali, che si disputeranno in partita secca in sede ancora da definire (proprio come l’atto conclusivo): possibile derby tra Conegliano e Milano, Scandicci sfiderebbe eventualmente la vincente di VakifBank-Fenerbahce. Di seguito il tabellone della Champions League 2024-2025 di volley femminile.

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

QUARTI DI FINALE

Scandicci vs Budowlani Lodz

Fenerbahce Istanbul vs VakifBank Istanbul

Conegliano vs Developres Resovia

Eczacibasi Istanbul vs Milano

SEMIFINALI

Scandicci/Budowlani Lodz vs Fenerbahce Istanbul/VakifBank Istanbul

Conegliano/Developres Resovia vs Eczacibasi Istanbul/Milano