Volley, Milano sbriga la pratica Schwerin e vola ai quarti di Champions League: sfida Egonu-Boskovic!

Milano si è qualificata ai quarti di finale della Champions League di volley femminile, sbrigando con massima disinvoltura la pratica Schwerin. Dopo essersi imposte in Germania con un secco 3-0 nell’andata dei playoff, alle vice campionesse d’Europa bastava conquistare un paio di set nell’incontro di ritorno in programma di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Clou. Le meneghine hanno giganteggiato agevolmente nei primi due set (25-18; 25-21) e hanno così blindato il passaggio del turno.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini, costrette a disputare questo turno preliminare dopo aver chiuso la fase a gironi alle spalle del VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti, si sono meritate il diritto di fronteggiare l’Eczacibasi Istanbul: il doppio confronto con la corazzata turca guidata dalla formidabile bomber Tijana Boskovic metterà in palio la qualificazione alla Final Four della massima competizione continentale.

Il sodalizio della presidente Alessandra Marzari è tra le otto grandi d’Europa per la quarta volta consecutiva (perse con Conegliano i quarti del 2022 e la finale del 2024, contro il VakifBank nei quarti del 2023). L’opposto Paola Egonu ha giocato soltanto il primo set (2 punti, 20%), venendo poi sostituita da Anna Smrek (10 punti). Milano ha giocato con la formazione tipo nei primi due parziali: Myriam Sylla (5) e Nika Daalderop (5) di banda, al centro Hena Kurtagic (9) e Laura Heyrman (4), Alessia Orro in cabina di regia (3).

A qualificazione acquisita è rimasta in campo soltanto Kurtagic (oltre a Smrek) e Lavarini ha deciso di operare un massiccio turnover in vista dell’impegno di campionato (Milano deve difendere la seconda posizione in Serie A1): sono entrate le schiacciatrici Elena Pietrini (4 punti) ed Helena Cazaute (12), la centrale Ludovica Guidi (4) e la palleggiatrice Lamprini Konstantinidou. Nei fatti si è giocato soltanto per le statistiche e Milano ha vinto per 3-0 (25-18; 25-21; 26-24).