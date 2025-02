Trento-Trieste oggi, Coppa Italia basket 2025: orario seconda semifinale, tv, streaming

Tutto pronto per la seconda semifinale della Coppa Italia 2025 in programma questa sera alle ore 20:45. Trieste e Trento cercheranno di conquistare il posto nella finale di domenica, ad aspettarli, la vincente della prima semifinale tra Brescia e Milano. Trento è riuscita a battere Reggio Emilia nei quarti di finale, al termine di una rimonta spettacolare dal -15. Trieste, invece, ha battuto 74-72 Trapani dopo 40 minuti equilibratissimi, decisi dall’errata rimessa dei siciliani nei secondi finali.

Nella vittoria di Trento il protagonista è stato Myles Cale con 22 punti (6/7 da tre), aiutato da un’ottima prestazione di Saliou Niang con 18 punti e 7 rimbalzi. Trieste invece ha ottenuto la semifinale con una grande prestazione collettiva, soprattutto in difesa, restando sempre in scia ai siciliani. Il top scorer dei giuliani è stato Francesco Candussi con 11 punti e 4 rimbalzi. Fondamentale anche Denzel Valentine con 11 punti (tre triple), 5 rimbalzi e 6 assist.

L’ultimo confronto tra le due squadre si è giocato in campionato a novembre con il successo di Trento 76-68. Stasera però, in un’altra competizione, sarà tutto diverso e vedremo chi riuscirà a raggiungere la finale.

Palla a due che verrà alzata all‘Inalpi Arena di Torino questa sera alle 20:45. La diretta TV sarà garantita da DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD, con la diretta streaming disponibile su Discovery +, SkyGo, NowTv e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la Diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente sulla semifinale di Coppa Italia 2025!

CALENDARIO COPPA ITALIA BASKET 2025 OGGI

Sabato 15 Febbraio

