Basket: Trento rimonta Reggio Emilia e agguanta la semifinale di Coppa Italia

Arriva il penultimo verdetto dei quarti di finale di Coppa Italia all’Inalpi Arena di Torino. La terza semifinalista è la Dolomiti Energia Trentino, che supera con il punteggio di 85-80 l’Unahotels Reggio Emilia. Myles Cale è irreale da tre: 6/7 e complessivi 22 punti. Accanto a lui, gran protagonista Saliou Niang con 18 punti e un gran finale. Dall’altra parte non bastano i 25 di Cassius Winston e i 16 di Kwan Cheatham.

Primi cinque minuti ricchi di equilibrio, con Reggio Emilia che verso la metà del primo quarto è la prima ad avere più di tre punti di vantaggio con la tripla di Winston. Faye e Cheatham spingono sull’acceleratore, portano sul +7 l’Unahotels e costringono Trento a fermarsi in virtù di un timeout. Questo, però, non cambia in nessun modo la situazione, con i reggiani che scappano fin sul +9. Dopo la tripla di Lamb, Ford vede arrivare Faried che invece del sottomano gli “regala” una stoppata che arriva fin sui fotografi. Dall’altra parte Smith colpisce da tre, l’ultima parola ce l’ha Ellis dalla rimessa, ed è 15-22 dopo 10′.

L’inizio di secondo periodo è quasi uno shock per la Dolomiti Energia: Reggio Emilia è semplicemente ovunque, con le mani di Faried e con il contributo un po’ di tutti, da Chillo fino a Smith. Risultato: +15 Unahotels (17-32), ma è proprio qui che Trento riprende a camminare. Soprattutto Zukauskas è grande protagonista del rientro, come anche Cale: tanto sfruttato il tiro da tre per il 33-37 che improvvisamente rimette in partita gli uomini di Galbiati. Di fatto, la partita diventa Faried contro bianconeri: quello che risulta è un 42-44 con cui le squadre vanno all’intervallo.

Si riparte con Winston e soprattutto Cheatham che continuano a mantenere il ritmo alto in favore dei reggiani di Priftis, solo che Cale tiene in un modo o nell’altro vicina la Dolomiti Energia. Winston riesce a dare il nuovo +9 al club reggiano, poi Faye spinge ancor più su per il 51-62, Uglietti al limite dei 24 ribadisce il concetto, poi è cale a non mollare con la tripla del -8 Trento. E 56-64 è il punteggio con il quale si entra negli ultimi 10 minuti.

Ripartenza col turbo per Trento, che con Cale e un ottimo Niang vicino a canestro arriva fino al -1. Dopo 2’21” c’è fallo tecnico contro Faried, il che provoca il libero del pari di Ford. Un paio di canestri di Cheatham riportano Reggio Emilia sul +4 a poco più di 5′ dal termine, ma la Dolomiti Energia non molla. Sul 66-68 Faried fa franare duramente il braccio su Ellis, che però rovina male a terra. E tanto basta per l’espulsione, per la quale l’interessato a malapena si controlla. Poco dopo arriva anche un tecnico per coach Priftis, del libero s’incarica Ford ed è 69-68 Trento. I bianconeri, di qui in avanti, volano via con Lamb e soprattutto un Niang incontenibile sotto canestro. Si arriva fino all’80-72 a 2′ dal termine, Winston accorcia sul -5, ma la Dolomiti Energia sa come gestire la situazione fino alla fine.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 85-80

TRENTO -Ellis* 12, Cale* 22, Ford 11, Peccia* 2, Niang 18, Forray, Mawugbe*, Lamb* 13, Zukauskas 7, Hassan ne. All. Galbiati

REGGIO EMILIA – Barford* 5, Gallo, Winston* 25, Faye* 8, Smith 8, Uglietti, Fainke ne, Vitali 27, Faried 11, Grant*, Chillo 3, Cheatham* 16. All. Priftis