Basket, Tortona e Trieste vincono i due anticipi della 17ma giornata di Serie A

Si sono da poco conclusi gli anticipi della diciassettesima giornata della Serie A di basket 2025-2026. Nelle due partite di oggi, Derthona ha avuto la meglio sul campo del Napoli mentre la Pallacanestro Trieste ha sconfitto in casa la Dinamo Sassari. Andiamo a scoprire come sono maturati i punteggi finali e le migliori prestazioni.

NAPOLI-DERTHONA 76-82

Nuova sconfitta casalinga per i campani contro una Tortona che torna a vincere dopo due ko. I partenopei partono forte nei primi tre minuti ma i piemontesi piazzano un 0-6 che di fatto annulla il vantaggio napoletano. Gli ospiti tengono il passo fino al +5 di Napoli, firmato da El-Amin. Hubb risponde, Faggian si alza da tre ed i padroni di casa conducono dopo 10′. Nella seconda parte della seconda frazione, la Guerri va in difficoltà e Tortona passa con Strautins. I partenopei non segnano più ed i piemontesi realizzano un incredibile 2-17. All’intervallo Derthona conduce 36-45.

Nella ripresa gli ospiti mantengono il vantaggio in doppia cifra grazie ad un ispiratissimo Strautins. Caruso tenta di riavvicinare Napoli e con il canestro di Simms i padroni di casa si riportano sul -7. El-Amin firma il -4 ma Gorham risponde. Nel quarto finale Pecchia è protagonista con una tripla fondamentale. I campani si riavvicinano ancora sul -6 ma Olejniczak fa la voce grossa a rimbalzo. Bolton firma all’improvviso il -2 ma Vital dalla media mette il punto esclamativo sul match.

Tabellino. NAP: El Amin 18, Flagg 18, Bolton 15, Simms 10. TOR: Vital 20, Olejniczak 15, Gorham 11, Strautins 11

TRIESTE-SASSARI

Vittoria casalinga per Trieste che batte la Dinamo al termine di un match equilibrato. Gli isolani partono forte con un 1-9 dopo pochi minuti. I giuliani reagiscono con Ramsey e poi sorpassano con Ruzzier. Trieste allunga il vantaggio con Toscano Anderson e chiude un parziale da 11-0, prima del canestro di Vincini. Ancora Ramsey e poi Candussi firmano il +8 ma Ceron tiene a galla la Dinamo e Buie pareggia sul 24 pari. Visconti piazza la tripla del +5 ospite e Brooks risponde. All’intervallo Sassari è avanti 26-29.

Nella ripresa parte il botta e risposta. A Ramsey risponde Vincini, Thomas allunga ma Buie inchioda la nuova parità. I sardi piazzano un parziale di 0-5 ma i padroni di casa sono abili a sfruttare i liberi per portarsi sotto. Deangeli pareggia ed alla tripla di Ross risponde quella di Zanetti. Con Ramsey ed Uthoff Trieste vola sul +7 prima che Thomas segni dall’arco. I giuliani sono letali da tre e si riprendono le sette lunghezze di vantaggio con il solito Ramsey. Pullen firma il -6 ma i sardi non riescono ad infilare le triple che riaprirebbero il match. Punteggio finale di 76-70.

Tabellino. TRI: Ramsey 24, Brooks 10, Uthoff 10, Anderson 9. SAS: Thomas 14, Buie 13, Ceron 12, Vincini 8