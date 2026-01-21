Basket, EuroCup: Trento vince ancora sulla sirena, battuti in trasferta i lituani del Lietkabelis

Vittoria di fondamentale importanza quella ottenuta dalla Dolomiti Energia Trento nella quindicesima giornata dell’EuroCup 2025-2026. La squadra italiana è riuscita solo nel finale a battere la resistenza dei lituani del Lietkabelis, riuscendo ad aggiudicarsi il match con la tripla di Steward sulla sirena. Punteggio finale di 93-94 per Trento che grazie a questa vittoria continua a navigare tra le prime cinque squadre del girone B. Oltre al decisivo Steward, da sottolineare anche la prestazione di DeVante Jones, top scorer con 24 punti e 10 assist.

Inizio di partita equilibrato, la tripla di Aldridge regala a Trento il primo vantaggio ma i padroni di casa rispondo subito con Danusevicius. Mawugbe riporta avanti gli ospiti ma Aimaq prima inchioda la parità e poi sigla il +2 Lietkabelis. I trentini però reagiscono subito ed infilano un parziale di 11-0 grazie anche ai due canestri di Niang. portandosi sul momentaneo +9. Nel finale l’Aquila arriva addirittura sul +14 grazie a Jones ed il solito Niang. A fine primo quarto il parziale recita 15-29 per Trento.

Nella seconda frazione va però in scena la rimonta lituana, Trento incredibilmente non trova più la via del canestro e Lietkabelis ne approfitta mettendo a segno un parziale da 16-0, riportandosi a -1 (31-32). La squadra italiana torna a segnare con Jogela ma i cinque punti consecutivi di Morris valgono il clamoroso sorpasso lituano. Trento però non si fa sorprendere e rimane attaccata alla partita grazie a Battle e Jones. Nel finale la tripla di Battle regala il vantaggio momentaneo agli ospiti. All’intervallo lungo il punteggio è di 49-52 in favore della Dolomiti Energia.

In avvio di ripresa Steward mette a segno sette punti consecutivi che, con il canestro di Jones, valgono il +6. Jones riesce ad allungare il gap fino al +8 ma Lietkabelis reagisce con il solito Morris e con la tripla di Kullamae trova il pareggio a quota 65. Il parziale lituano non si ferma ed i padroni di casa trovano addirittura il +7. Trento solo nel finale, grazie a Niang, riesce ad arginare l’energia degli avversari. A 10′ dalla fine il punteggio è di 74-69 per Lietkabelis.

Nel quarto decisivo, Jones e Steward trovano la parità a quota 74 ma le due triple consecutive di Morris valgono il nuovo +6 per i lituani. A Steward risponde Flowers da tre ma Trento rimane a -3 grazie ad Aldridge. Niang porta avanti gli ospiti ma la tripla di Bickauskis vale il +2 Lietkabelis a 3′ dalla sirena finale. Jones segna quattro punti di fila dopo il canestro di Morris e riporta davanti Trento. Maldunas opera il nuovo sorpasso lituano ma i liberi di Steward valgono il nuovo +1 all’Aquila ad 1′ dalla fine. Nel minuto finale succede di tutto; Kullamae segna la tripla del +2 ma sulla sirena Battle segna l’incredibile tripla che vale a Trento il successo per 93-94.