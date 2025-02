Basket: Trieste batte Trapani al fotofinish e vola in semifinale di Coppa Italia

L’ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2025 si chiude con il successo di Trieste su Trapani con il punteggio di 74-72. Partita equilibrata che i siciliani regalano dopo aver rimontato da -7 nell’ultimo periodo grazie alle prestazioni di Amar Alibegovic, top scorer con 18 punti, e di Justin Robinson con 17 punti. Trieste, però, è rimasta sempre in partita ed ha sfruttato perfettamente tutti gli errori degli avversari. I giuliani sfideranno Trento in semifinale, mentre Trapani torna a casa con l’enorme rammarico per la gestione dei secondi finali.

Nel primo quarto Trapani parte forte con i 5 punti consecutivi di Justin Robinson che fissa il parziale sul 9-2 per i siciliani. L’americano, però, è costretto ad abbandonare subito la partita a causa di un infortunio. Chris Orton fa la voce grossa a rimbalzo, conquistandone 5 nei primi sei minuti di partita ma Trieste prova ad accorciare con il tap-in di Jayce Johnson. Trapani risponde recuperando due possessi ed allungando sul +10. I 5 punti di Francesco Candussi e la tripla di Michele Ruzzier dimezzano il distacco dei friulani che chiudono i primi 10 minuti in svantaggio 20-15.

Seconda frazione che parte con il recupero di Trieste e la seconda tripla di Ruzzier che fissa il punteggio sul 20-20. Il ritmo si alza e Trapani con la velocità dei suoi attaccanti prova ad allungare. Trieste resiste e la tripla di Markel Brown regala il +2 alla squadra guidata da Jamion Christian. La partita resta equilibrata e i siciliani si affidano al talento di Amar Alibegovic per la nuova parità a quota 31. Denzel Valentine risponde al bosniaco con una tripla da dieci metri e Trieste chiude l’intervallo in vantaggio 33-38.

Si riparte con lo stesso copione del primo tempo, ritmi molto alti e tanti errori. Robinson rientra dopo il problema del primo quarto ed Orton, ancora protagonista, inchioda la schiacciata del -1. Valentine risponde realizzando la seconda tripla su quattro tentate e Trapani sfrutta il bonus per accorciare. Le squadre confermano le basse percentuali dall’arco (28% Trieste e solo 12% per Trapani), ma Valentine prova a risollevarle con la terza tripla toccando quota 11 punti ed aumentando il distacco sul +5. Gli Shark rimangono a galla grazie all’81% dei tiri liberi segnati e raggiungono nuovamente Trieste che però chiude in vantaggio anche il terzo periodo 53-56.

I giuliani partono forte nel quarto quarto toccando il massimo vantaggio sul +7. E’ sempre Alibegovic che tiene in vita i siciliani e raggiunge Trieste con 5 punti consecutivi, poi Robinson, incredibilmente, realizza il +5 per Trapani che crea un parziale di 12-0. Il fallo antisportivo di Ruzzier potrebbe spaccare la partita ma i siciliani non sfruttano fino in fondo l’occasione. La fuga tentata dagli Shark porta ancora il nome di Robinson che realizza il gioco da tre portando il vantaggio della sua compagine a +6. Orton giganteggia ancora sotto il canestro raggiungendo il quindicesimo rimbalzo ma Trieste reagisce e si porta a -2 con i liberi. Brown pareggia i conti a quota 72 a 6 secondi dal termine. Trapani regala clamorosamente l’ultima rimessa a Brooks che si invola verso il canestro e manda Trieste in semifinale.