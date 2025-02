Basket, Milano è la seconda semifinalista della Coppa Italia. Dominata la Virtus Bologna

Hanno preso il via oggi le Final Eight di Coppa Italia e la seconda sfida di giornata era il big match tra la Virtus Segafredo Bologna e l’EA7 Emporio Armani Milano. Un match considerato quasi una finale anticipata tra le due formazioni di Eurolega e dominatrici delle ultime stagioni in Italia. E

Avvio equilibratissimo a Torino, con un botta e risposta da oltre l’arco con Pajola e Shields, ma poi percentuali che scendono, anche se è la Virtus Bologna a giocare nel ruolo della lepre. Ma risponde colpo su colpo agli emiliani, poi poco dopo metà primo quarto Tonut, Dimitrijevic e Mirotic piazzano un paziale di 9-0 per provare il primo allungo. Ma reagisce Bologna con Belinelli e Polonara e sulla sirena è il canestro di Bolmaro a mandare l’Olimpia avanti al primo stop per 20-18.

Resta avanti Milano a inizio secondo quarto, con Dimitrijevic che sale in cattedra e arriva già in doppia cifra provando a far allungare i biancorossi che vanno sul +7 dopo 2’30” di gioco. Insiste la squadra di Messina, con la Virtus che fatica tanto in attacco e poco prima di metà quarto il canestro di Mannion vale la doppia cifra di vantaggio. Milano più letale da oltre l’arco e troppe palle perse da parte di Bologna stanno facendo la differenza ed è solo il canestro di Tucker sulla sirena a fermare il dominio biancorosso e si va al riposo sul 47-33 per l’Olimpia, con 14 punti di Shavon Shields, 10 di Neno Dimitrijevic, mentre per Bologna ci sono i 10 di Marco Belinelli.

Bologna che parte fortissimo a inizio ripresa, con Hackett e poi la tripla di Polonara che riporta gli emiliani in singola cifra di svantaggio. Dopo la fiammata delle V-Nere prova a gestire il vantaggio rimasto Milano e sono Shields e LeDay a rilanciare l’Olimpia riportandola sul +16 poco dopo metà quarto. Non riesce a reagire la Virtus Bologna, con Mirotic e compagni che toccano il massimo vantaggio di 19 punti a 2’ dall’ultima sirena, poi botta e risposta e sulla sirena grande canestro di Dimitrijevic che chiude il terzo quarto con Milano avanti 71-53.

Il quarto quarto inizia con la tripla di Pippo Ricci, con l’ex che porta Milano oltre quota 20 punti di vantaggio. Spalle al muro la Virtus Bologna cerca di alzare i ritmi per tentare una clamorosa rimonta, ma i ragazzi di Ettore Messina non deragliano, controllano mentre passano i minuti e si arriva a 5’ dalla fine sul +18. Ancora una fiammata bolognese, ma si spegne sulla seconda tripla di Ricci del quarto. Finale che, così, serve solo per le statistiche e Olimpia Milano che vince 91-77 e vola in semifinale dove affronterà Brescia. Top scorer di Milano Shavon Shields con 19 punti, poi per Milano in doppia cifra anche Zach LeDay con 16, Nenad Dimitrijevic con 12 e Leandro Bolmaro con 10. Per Bologna, invece, 20 punti per Momo Diouf, 14 per Tornike Shengelia e 10 di Marco Belinelli.