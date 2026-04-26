Basket, Serie A: vittorie per Olimpia Milano e Virtus Bologna, Treviso fa il colpaccio a Brescia

Dopo i due anticipi di ieri, al termine di una ricca e lunga domenica, si è ufficialmente chiusa la 28esima giornata della Serie A basket 2025-2026. Andiamo a riepilogare tutti i risultati e le migliori prestazioni.

REYER VENEZIA-OLIMPIA MILANO 85-90

La sfida per il terzo posto va all’Olimpia Milano che sbanca il Taliercio al termine di un sempre in controllo dei meneghini. La Reyer parte bene e si porta subito avanti di tre punti con Cole. Shields pareggia e successivamente segna anche il canestro del sorpasso meneghino. Cole è scatenato ma l’Olimpia resta davanti e nel finale piazza un parziale che le assicura un vantaggio di 13 punti. Milano continua a segnare prima che Wheatle sblocchi Venezia. Bolmaro accelera e la squadra di Poeta tocca addirittura quota 22. Prima dell’intervallo Cole cerca di far rientrare i suoi (39-52).

Milano parte spedita anche nella ripresa con un parziale di 8-0. Venezia risponde con Cole e Tessitori e successivamente grazie a Bowman si riporta improvvisamente sul -12. L’Olimpia torna a segnare con Shields ma la Reyer risponde colpo su colpo e si porta a -4 grazie al solito Cole. Ricci infila le due triple del +9 prima della risposta di Cole. L’Olimpia sembra tenere le distanze, poi Tessitori firma il -5 prima del canestro di Brooks che chiude il match. Quarto ko consecutivo per la Reyer in casa.

TOP SCORER. VEN: Cole 29, Parks 16, Bowman 14, Tessitori 12. MIL: Bolmaro 19, Ricci 15, Brooks 12, Shields 10

VARESE-CREMONA 84-75

Varese batte Cremona e resta agganciata all’ultimo posto disponibile per i playoff. Avvio equilibrato di partita fino al +3 Varese firmato Iroegbu. I padroni di casa trovano il primo allungo ma la Vanoli resta attaccata con Casarin. Battle trova il pari. Stewart sigla il nuovo vantaggio prima di colpire con altre due triple. Varese opera un nuovo break, Durham prova a scuotere gli ospiti ma i padroni di casa sono avanti all’intervallo (45-31).

Varese parte forte nella ripresa prima di spegnersi per alcuni minuti. Segue una fase confusa, senza canestri fino alle triple di Willis grazie alle quali Cremona riaccorcia fino al -6. Ndiaye porta la Vanoli ad un possesso di vantaggio ma Stewart fa la voce grossa in entrambe le metà campo e Varese riallunga. Cremona ci riprova con Willis ma Alviti segna il canestro che vale la doppia cifra di vantaggio. Casarin è l’ultimo ad arrendersi ma i varesini non tremano dalla lunetta.

TOP SCORER. VAR: Stewart 23, Iroegbu 19, Nkamhoua 13. CRE: Willis 24, Udom 13, Durham 12

REGGIANA-TORTONA 88-69

Tutto facile per la Reggiana che batte Tortona e si avvicina al quinto posto. Gli emiliani partono bene con Barford mentre gli ospiti rimangono in scia con Strautins. Reggio realizza il primo allungo del match sul +8 grazie a Caupain ma Manjon e Olejniczak tengono a -3 Tortona. I padroni di casa continuano a spingere sull’acceleratore e con Echenique volano in doppia cifra. Caupain allarga il gap, Echenique è infermabile ma i piemontesi si riportano sotto prima della sirena dell’intervallo (48-39).

Reggio ne ha di più e si vede anche nella ripresa. Barford e Caupain continuano a colpire ed il nuovo vantaggio supera le venti lunghezze. La Bertram è in netta difficoltà, Strautins non basta e con Baldasso limita i danni fino al -18. Ancora Caupain all’inizio dell’ultimo quarto e Tortona non rientra più. Uglietti piazza due triple di fila e dopo minuti di palle perse e nervosismo la partita si conclude.

TOP SCORER. REG: Barford 23, Caupain 17, Uglietti 16, Echenique 12. TOR: Strautins 14, Vital 13, Baldasso 10

VIRTUS BOLOGNA-TRIESTE 95-81

La Virtus continua il suo percorso in vetta al Campionato battendo Trieste. Inizio equilibrato, nessuna fuga nei primi minuti. Ad un Niang ispirato risponde Candussi prima del pareggio firmato Edwards. Hackett lancia Edwards per il +5, i giuliani vanno in difficoltà e Bologna piazza un parziale di 12-0. Ruzzier accorcia, Pajola torna a sfornare assist dopo l’infortunio e la Virtus continua a macinare punti (+17). Trieste tenta di riavvicinarsi, sfruttando anche la lunetta, ma la Virtus è reattiva e chiude 53-43 il primo tempo.

Nella ripresa gli ospiti mettono a segno un parziale di 15-0 e si riportano improvvisamente sul -4. Smailagic ridà vantaggio a Bologna e Yago segna la tripla del nuovo +13. Toscano Anderson cerca di tenere in piedi i giuliani ma la Virtus continua ad essere estremamente solida in tutte e due le metà campo. Ruzzier piazza il -7 ma Edwards sale in cattedra e risponde a tutti i tentativi di rimonta. Ross segna da tre ma Pajola, Hackett e Diarra consolidano la vittoria delle V-Nere.

TOP SCORER. VIR: Edwards 19, Diarra 15, Smailagic 15, Diouf 13. TRI: Bannan 16, Brown 15, Ross 13, Deangeli 12

GERMANI BRESCIA-TREVISO 90-99

Colpo grosso di Treviso che batte in trasferta Brescia ed allontana momentaneamente i playout. I lombardi, invece, perdono la scia della Virtus Bologna in testa al campionato. Partita equilibrata fin dall’inizio con un botta e risposta fino alla tripla del +3 di Rivers. Della Valle e Burnell siglano il primo allungo sul +10 della Germani prima del canestro di Cappelletti. Brescia alza anche le percentuali dall’arco e con Burnell porta a 19 le lunghezze di vantaggio. Macura risponde, Croswell schiaccia il -9 e Treviso rientra nel match. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per il canestro di Cappelletti che vale il -3 all’intervallo lungo.

Macura trova subito il pareggio nella ripresa, poi Ivanovic si sblocca. Bilan e la Germani alzano nuovamente il ritmo ma Croswell tiene in piedi gli ospiti. Treviso rimane agganciata con i liberi e grazie a Cappelletti segna il nuovo -3. Macura firma addirittura il sorpasso veneto prima che il solito Cappelletti sigli il +4 ospite. Ndour segna il tap-in, Radosevic risponde e Abdur-Rahkman fa 2/2 in lunetta (+5). Radosevic schiaccia il +7, Brescia sbaglia i liberi e Cappelletti mette il sigillo sulla vittoria di Treviso.

TOP SCORER. BRE: Della Valle 20, Burnell 14, Bilan 13, Ndour 13. TRE: Macura 21, Cappelletti 15, Croswell 15, Weber 12