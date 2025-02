Tabellone dei quarti sbilanciato a Doha: Berrettini e Alcaraz dalla stessa parte

Definito il quadro dei quarti di finale nell’ATP500 di Doha. Sul cemento qatariano abbiamo gli otto giocatori che si contenderanno il titolo e tra questi è presente un grande Matteo Berrettini. Il romano, vittorioso ieri contro il serbo Novak Djokovic interrompendo la serie negativa con il 24-volte vincitore Slam, si è confermato questa sera contro l’olandese Tallon Griespoor.

Un successo col punteggio di 7-6 (4) 6-7 (6) 6-4 contro l’insidioso orange, prendendosi anche una rivincita visto a quanto accaduto nell’ultimo torneo di Rotterdam. Berrettini, dunque, sarà impegnato contro il britannico Jack Draper (n.8 del seeding) e si può affermare che la parte alta del tabellone non sia così favorevole all’azzurro.

Matteo, infatti, nell’unico precedente con Draper ha perso nella finale dell’anno scorso a Stoccarda sull’erba. In caso di vittoria, ci potrebbe essere l’incrocio con lo spagnolo Carlos Alcaraz, oggi a segno contro un ottimo Luca Nardi (6-1 4-6 6-3). Carlitos sfiderà, infatti, il ceco Jiri Lehecka, che non sembra avere le armi e le variazioni di gioco per impensierire l’iberico.

Nella parte bassa ci sono sì più teste di serie, ma due di queste non vengono da un grande momento. Ci si riferisce ai russi Daniil Medvedev (testa di serie n.4) e Andrey Rublev (testa di serie n.5). L’ex n.1 del mondo giocherà contro il canadese Felix Auger-Aliassime, che in questo 2025 ha già vinto due tornei, ovvero ad Adelaide e a Montpellier. Rublev, invece, affronterà l’australiano Alex de Minaur (n.2 del seeding), che viene dalla finale persa a Rotterdam contro Alcaraz.

TABELLONE QUARTI DI FINALE ATP DOHA 2025

C. Alcaraz [1] vs J. Lehecka

M. Berrettini vs J. Draper [8]

F. Auger-Aliassime vs D. Medvedev [4]

A. Rublev [5] vs A. de Minaur [2]