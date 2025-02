Matteo Berrettini prosegue la scalata nel ranking ATP! Dove può arrivare a Doha

Missione compiuta per Matteo Berrettini. Il tennista romano, dopo la vittoria di grande prestigio nel primo turno contro il serbo Novak Djokovic a Doha, era atteso a una prova di verifica importante nell’AT500 in Qatar. Dall’altra parte della rete c’era l’olandese Tallon Griekspoor, che aveva battuto Matteo a Rotterdam in una partita lottata recentemente, decisa al tie-break nel parziale decisivo.

Berrettini ha saputo prendersi una rivincita, sconfiggendo l’oranje sullo score di 7-6 (4) 6-7 (6) 6-4, garantendosi in questa maniera la qualificazione ai quarti di finale del torneo qatariano. Il prossimo avversario sarà il britannico Jack Draper e non si prospetta una partita semplice. Con questo risultato, l’azzurro si è portato in classifica mondiale (virtualmente) al n.30 (1530 punti).

Se dovesse approdare in semifinale, si salirebbe a quota 1630 e ciò vorrebbe dire n.29 del mondo. L’incrocio sarebbe contro uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il ceco Jiri Lehecka e chiaramente se ci dovesse essere l’iberico la strada sarebbe molto in salita.

Il pass per l’atto conclusivo varrebbe 1760 punti e il 26° posto in graduatoria, mentre la conquista del titolo si tradurrebbe in 1930 punti e nella posizione n.24 ATP (virtuale).

Riepilogando schematicamente:

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI 24 FEBBRAIO

Ranking ufficiale lunedì 17 febbraio: 1430 punti, 35° posto.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1530 punti, 30° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1630 punti, 29° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1760 punti, 26° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria del torneo: 1930 punti, 24° posto virtuale.