Prosegue la cavalcata di Matteo Berrettini! Rivincita servita su Griekspoor e pass per i quarti a Doha!

Matteo Berrettini continua a lanciare segnali positivi in quel di Doha. Battuto dopo quasi due ore e mezza di lotta, nell’ATP 500 qatariota, l’olandese Tallon Griekspoor per 7-6(4) 6-7(6) 6-4 in quella che diventa la rivincita di Rotterdam, e adesso arrivano i quarti di finale. Per il romano ci sarà il britannico Jack Draper, con cui ha perso la finale di Stoccarda lo scorso anno sull’erba: è l’unico precedente.

Subito Berrettini si trova coinvolto in un game lottato, nel quale arriva anche una palla break con una bella risposta di dritto, ma questa se ne va con un dritto che rimane a metà rete. Successivamente il ritmo è fondamentalmente scandito da pochi colpi ogni volta, quando non uno solo, e per rivedere qualcosa di simile a un game lottato si deve attendere il 5-5, anche se qui Griekspoor non concede chance. Il tie-break, che arriva quasi per logica, viene deciso da un solo punto, quello sul 4-3 nel quale l’azzurro sfodera un gran passante di rovescio che si trasforma in qualcosa di decisivo, dato che sul 5-4 arrivano un paio di servizi impossibili da ribattere.

Berrettini soffre per la prima volta alla battuta nel gioco d’apertura del secondo set, che però tiene ai vantaggi senza arrivare al rischio massimo. Poco più tardi, nel sesto game, è Griekspoor a doversi districare in una simile situazione, e va detto che sono spesso i servizi e i colpi successivi a rendersi protagonisti nelle situazioni difficili. Sul 4-3 l’olandese chiama medical timeout a causa di un problema al piede sinistro, poi si prosegue e i punti spettacolari iniziano ad abbondare. Il secondo tie-break è inevitabile, con Matteo che di nuovo va avanti con una bella risposta di dritto, ma subito dopo arriva uno smash disastroso che apre un parziale di quattro punti consecutivi per Griekspoor. Il romano rientra ancora con una gran combinazione risposta di rovescio-dritto vincente, ma sul 6-6 c’è il dritto che esce dopo il servizio. Stavolta è una prima vincente dell’olandese a decidere tutto.

Nel terzo set, fondamentalmente, non accade nulla di realmente rilevante per parecchio tempo, con il solito fattore servizio che diventa praticamente inattaccabile un po’ per tutto il tempo. Il tutto causa game molto brevi, e l’impressione generale è quella di un potenziale tie-break numero tre. C’è però un uomo che tanto d’accordo non è: Berrettini, infatti, finisce per sfruttare un paio di brutti errori di Griekspoor per salire sul 5-4 e servire per il match. Tutto perfetto (un doppio fallo a parte) per chiudere: i quarti di finale sono serviti.

Per dare l’idea della forza di Berrettini oggi, e del fatto che Griekspoor sia stato quasi miracoloso nel mandarlo al terzo set, basta il rapporto vincenti-errori gratuiti: 50-22 per l’uno, 29-24 per l’altro. Ben 25 gli ace tirati giù dal romano, a testimonianza di come abbia cercato di far giocare il meno possibile il suo avversario. Un obiettivo, evidentemente, più che centrato.