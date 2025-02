Matteo Berrettini suona la carica: “Ho dimostrato la mia forza mentale”

Un ottimo Matteo Berrettini continua a martellare in Qatar. Il tennista italiano, dopo aver eliminato Novak Djokovic, ha staccato il pass per i quarti di finale dell’ATP 500 di Doha battendo agli ottavi in tre set l’olandese Tallon Griekspoor per 7-6(4) 6-7(6) 6-4, rendendosi artefice di un incontro condotto con grande personalità.

Visibilmente stanco, ma soddisfatto, il giocatore ha commentato quanto fatto, dicendosi davvero contento del suo giusto approccio mentale con la consapevolezza di aver disputato un match molto diverso rispetto a quello vinto con l’ex N.1 al mondo:

“Sapevo che sarebbe stato diverso rispetto a ieri – ha detto Berrettini a fine partita – So che quando giochi bene il giorno prima puoi non farlo il giorno dopo, questo fa parte del tennis. Ho combattuto tanto oggi visti i tre set e un paio di errori nel secondo. Sono orgoglioso della mia forza mentale, sono contento”.

Il romano ha poi chiosato: “Voglio vincere più partite possibile, divertirmi e godermi il momento; so che non sarà sempre la stessa cosa, ma ho lavorato duro per essere qui: ogni tanto mi dimentico di quanto ho lavorato per tornare a questi livelli. Ho vissuto momenti brutti, ma appartengo definitivamente a questo mondo“. Ai quarti di finale Berrettini affronterà il britannico Jack Draper. Concentrazione e riposo saranno le parole d’ordine.