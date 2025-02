Startlist inseguimento femminile Mondiali biathlon 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Domenica 16 febbraio proseguiranno a Lenzerheide, in Svizzera, i Mondiali 2025 di biathlon: alle ore 12.05 si terrà la quarta gara della rassegna iridata, ovvero la 10 km pursuit femminile, e l’Italia potrà schierare quattro atlete al via.

Le azzurre, infatti, si sono tutte qualificate al termine della sprint, che ha promosso le migliori 60 atlete all’inseguimento: Michela Carrara, quinta a 24″, Dorothea Wierer, 21ma a 1’11”, Hannah Auchentaller, 46ma a 2’28”, e Martina Trabucchi, 53ma a 2’42”.

Guarda i Mondiali di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La diretta tv della 10 km pursuit femminile dei Mondiali 2025 di biathlon sarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI BIATHLON 2025

Domenica 16 febbraio

Ore 12.05: 10 km pursuit femminile Lenzerheide (Svizzera) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA MONDIALI BIATHLON 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST MONDIALI BIATHLON 2025

1 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:00

2 PREUSS Franziska GER 0:10

3 MINKKINEN Suvi FIN 0:10

4 HAECKI-GROSS Lena SUI 0:11

5 CARRARA Michela ITA 0:24

6 JEANMONNOT Lou FRA 0:31

7 g SIMON Julia FRA 0:35

8 CLOETENS Maya BEL 0:50

9 HALVARSSON Ella SWE 0:52

10 OEBERG Elvira SWE 0:53

11 SCHNEIDER Sophia GER 0:56

12 MICHELON Oceane FRA 0:56

13 SIDOROWICZ Natalia POL 0:57

14 LAMPIC Anamarija SLO 0:57

15 TODOROVA Milena BUL 0:57

16 KIRKEEIDE Maren NOR 0:57

17 TANNHEIMER Julia GER 0:59

18 DZHIMA Yuliia UKR 1:00

19 OEBERG Hanna SWE 1:03

20 MAGNUSSON Anna SWE 1:03

21 WIERER Dorothea ITA 1:11

22 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1:13

23 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1:13

24 GROTIAN Selina GER 1:20

25 LUNDER Emma CAN 1:27

26 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:31

27 JAKIELA Joanna POL 1:36

28 RICHARD Jeanne FRA 1:38

29 LIE Lotte BEL 1:48

30 KLEMENCIC Polona SLO 1:48

31 MOSER Nadia CAN 1:50

32 TOMINGAS Tuuli EST 1:50

33 KUZMINA Anastasiya SVK 1:50

34 GANDLER Anna AUT 1:50

35 STEINER Tamara AUT 2:04

36 KUELM Susan EST 2:05

37 GASPARIN Elisa SUI 2:08

38 PARADIS Pascale CAN 2:13

39 CHARVATOVA Lucie CZE 2:14

40 HRISTOVA Lora BUL 2:14

41 GASPARIN Aita SUI 2:15

42 VOLFA Estere LAT 2:16

43 DIMITROVA Valentina BUL 2:21

44 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 2:21

45 MAKA Anna POL 2:27

46 AUCHENTALLER Hannah ITA 2:28

47 TRAUBAITE Judita LTU 2:28

48 DMYTRENKO Khrystyna UKR 2:28

49 TALIHAERM Johanna EST 2:33

50 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 2:33

51 ERMITS Regina EST 2:36

52 LEVINS Chloe USA 2:40

53 TRABUCCHI Martina ITA 2:42

54 JISLOVA Jessica CZE 2:43

55 BENDIKA Baiba LAT 2:45

56 ANDERSON Lucinda USA 2:46

57 BOUVARD Eve BEL 2:47

58 ANDEXER Anna AUT 2:48

59 TOLMACHEVA Anastasia ROU 2:48

60 REPINC Lena SLO 2:50