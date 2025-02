Biathlon, Justine Braisaz-Bouchet oro mondiale nella Sprint femminile. Grande Carrara in top-5, indietro Wierer

Finita nell’album dei ricordi la 7,5 km Sprint femminile dei Mondiali 2025 di biathlon. A Lenzerheide (Svizzera) è stato assegnato il primo titolo individuale della rassegna iridata, dopo l’antipasto della staffetta mista. Una gara a squadre in cui la Francia ha fatto la voce grossa e le aspettative erano le medesime alla vigilia della prova dei due poligoni.

Neve e vento sulla località elvetica e quindi complicato interpretare il contesto sia nelle sessioni di tiro che nelle frazioni di fondo. A trionfare è stata la transalpina Justine Braisaz-Bouchet, argento in questo format nel 2024 e nel giardino di casa quando si parla della citata Lenzerheide, ricordando i tre successi in fila in Coppa del Mondo nel 2023 (Sprint, inseguimento e Mass Start).

Non era la principale carta della formazione francese, ma alla fine vittoria di grande qualità, potendosi permettere un errore nella serie a terra vista la differenza sugli sci stretti (miglior tempo). Pensava di aver sbancato la leader di Coppa del Mondo, Franziska Preuss, ma quel bersaglio mancato in piedi è costato il metallo più pregiato. È arrivato un argento a 9.8 dalla vincitrice, precedendo di appena due decimi un’eccezionale Suvi Minkkinen (0+0). A completare la top-5 troviamo la svizzera Lena Häcki-Gross (0+0) a 11.4 e una grandiosa Michela Carrara (0+1) a 24.4.

Un quinto posto che per l’azzurra è di gran lunga il miglior risultato in carriera, autrice di una prova di pregevolissima fattura. Certo, ci si può rammaricare per l’errore nel poligono in piedi, ma il piazzamento va rimarcato, mettendosi alle spalle atlete del calibro di Lou Jeanmonnot (1+1), sesta a 30.9, e della campionessa uscente, Julia Simon (1+1), settima a 34.5.

Per quanto riguarda il resto della truppa tricolore, aveva fatto sperare in qualcosa di ambizioso Dorothea Wierer. L’altoatesina è stata eccellente nella sessione a terra, con una serie rapida e precisa, ma in piedi quasi due bersagli mancati hanno affossato la sua gara, che si è conclusa in 21ma piazza a 1:10.6 dalla vetta. Più indietro le altre italiane: Hannah Auchentaller si è classificata 46ma (1+2) a 2:27.7 e Martina Trabucchi 53ma (3+0) a 2:42.1, al suo esordio in un Mondiale.