Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. ‘Identikit’ Sprint femminile. Per l’Italia è una “gara stregata”

Venerdì 14 febbraio è il giorno dedicato alla sprint femminile, seconda delle dodici gare che compongono il programma dei Mondiali di biathlon di Lenzerheide 2025. Il format assegnerà titolo iridato per la XXXIII volta nella storia. La prima fu nel 1984.

Agli albori, questa gara aveva però un chilometraggio differente da quello attuale. Inizialmente, le donne si confrontavano sulla distanza di 5 km. La lunghezza è stata innalzata agli attuali 7.500 metri a partire dal 1989. Viceversa, il numero e la sequenza dei poligoni sono rimasti inalterati (terra-piedi).

A differenza di altri format, la sprint è sempre stata inclusa nel programma canonico dei Mondiali. Bisogna tuttavia sottolineare come nel 1990 le avverse condizioni meteo ne impedirono lo svolgimento a Minsk. La prova fu recuperata poche settimane dopo a Oslo.

MONDIALI BIATHLON 2025

IDENTIKIT SPRINT FEMMINILE

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

NEUNER Magdalena [GER] – 3 titoli

2007, 2011, 2012

CAMPIONESSE DEL MONDO IN ATTIVITÀ

BILOSIUK-PIDHRUSHNA Olena [UKR] (2013)

KUZMINA Anastasiya [SVK] (2019)

SIMON Julia [FRA] (2023)

MEDAGLIATE TOUT-COURT IN ATTIVITÀ

2 – KUZMINA Anastasiya [SVK] (Oro 2019; Bronzo 2011)

1 – BILOSIUK-PIDHRUSHNA Olena [UKR] (Oro 2013)

1 – SIMON Julia [FRA] (Oro 2024)

1 – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR] (Argento 2019)

1 – ÖBERG Hanna [SWE] (Argento 2023)

1 – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA] (Argento 2024)

1 – SEMERENKO Valj [UKR] (Bronzo 2015)

1 – CHARVATOVA Lucie [CZE] (Bronzo 2020)

1 – SOLA Hanna [BLR] (Bronzo 2021)

1 – PERSSON Linn [SWE] (Bronzo 2023)

1 – JEANMONNOT Lou [FRA] (Bronzo 2024)

N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.

ALBO D’ORO ULTIMO DECENNIO

2015 – DORIN-HABERT Marie [FRA]

2016 – ECKHOFF Tiril [NOR]

2017 – KOUKALOVA Gabriela [CZE]

2019 – KUZMINA Anastasiya [SVK]

2020 – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2021 – ECKHOFF Tiril [NOR]

2023 – HERRMANN-WICK Denise [GER]

2024 – SIMON Julia [FRA]

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

19 (10-5-4) – GERMANIA

17 (9-4-4) – NORVEGIA

11 (3-5-3) – URSS

10 (4-3-3) – FRANCIA

9 (2-4-3) – RUSSIA

8 (1-2-5) – UCRAINA

8 (0-4-4) – SVEZIA

4 (0-1-3) – BIELORUSSIA

3 (1-0-2) – REP. CECA

2 (1-0-1) – SLOVACCHIA

1 (1-0-0) – CANADA

1 (0-1-0) – BULGARIA

1 (0-1-0) – FINLANDIA

1 (0-1-0) – POLONIA

1 (0-1-0) – STATI UNITI

1 (0-0-1) – AUSTRIA

ITALIA, I MIGLIORI PIAZZAMENTI

4° posto

2017 (Hochfilzen) – VITTOZZI Lisa

5° posto

2016 (Oslo) – WIERER Dorothea

2017 (Hochfilzen) – SANFILIPPO Federica

2021 (Pokljuka) – VITTOZZI Lisa

2023 (Oberhof) – VITTOZZI Lisa

6° posto

2007 (Anterselva) – PONZA Michela

2020 (Anterselva) – VITTOZZI Lisa

SPRINT FEMMINILE, INVERNO 2024-25

TUTTI I PODI

Kontiolahti

1. DAVIDOVA Marketa (CZE)

2. ÖBERG Elvira (SWE)

3. MINKKINEN Suvi (FIN)

Hochfilzen

1. PREUSS Franziska (GER)

2. CHAUVEAU Sophie (FRA)

3. KNOTTEN Karoline Offigstad (NOR)

Le Grand Bornand

1. BRAISAZ-BOUCHET Justine (FRA)

2. PREUSS Franziska (GER)

3. LAMPIC Anamarija (SLO)

Oberhof

1. BOTET Pauline (FRA)

2. KIRKEEIDE Maren (NOR)

3. TODOROVA Milena (BUL)

Anterselva

1. JEANMONNOT Lou (FRA)

2. GROTIAN Selina (GER)

3. PREUSS Franziska (GER)

TUTTI I PIAZZAMENTI DELLE AZZURRE NEL 2024-25

WIERER Dorothea: 11 – 9 – 20 – 19 – 4

AUCHENTALLER Hannah: 25 – 12 – 9 – x – 30

CARRARA Michela: 22 – 28 – 61 – 16 – 22

COMOLA Samuela: 36 – 37 – 17 – 51 – 46

TRABUCCHI Martina: x – 55 – 27 – 44 – 20

TRABUCCHI Beatrice: x – 50 – x – x – x

PASSLER Rebecca: x – x – x – x – 51

SCATTOLO Ilaria: x – x – x – 67 – x

N.B. : la “x” indica assenza