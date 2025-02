Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. ‘Identikit’ Sprint maschile. La Norvegia punta allo storico sorpasso sulla Germania

Sabato 15 febbraio assisteremo alla sprint maschile, terza delle dodici competizioni dalle quali è formato il programma dei Mondiali 2025 di biathlon, in corso di svolgimento a Lenzerheide. Il format conferirà titolo iridato per la XL volta nella storia. La prima fu nel 1974.

Questa prova sorpassa il mezzo secolo di vita ed è la prima gara alternativa all’originale “individuale”. Venne difatti concepita all’inizio degli anni ’70 dimezzando distanza e numero di poligoni rispetto all’unico canone esistente all’epoca. La novità principale era rappresentata dai differenti connotati della penalità per ogni errore al poligono. Non un’aggiunta sul tempo, bensì metri in più da percorrere in pista.

Senza dubbio, l’innovazione è riuscita. D’altronde, a partire dagli anni ’90, la sprint è diventata il format più utilizzato nella Coppa del Mondo, tramutandosi quindi nel nuovo paradigma a cui ogni atleta deve riferirsi per essere competitivo in ogni dove.

MONDIALI BIATHLON 2025

IDENTIKIT SPRINT MASCHILE

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

BJØRNDALEN Ole Einar [NOR] – 4 titoli

2003, 2005, 2007, 2009

CAMPIONI DEL MONDO IN ATTIVITÀ

BØ Johannes T. [NOR] (2015, 2019, 2023)

LOGINOV Alexander [RUS] (2020)

PONSILUOMA Martin [SWE] (2021)

LÆGREID Sturla Holm [NOR] (2024)

MEDAGLIATI TOUT-COURT IN ATTIVITÀ

5 – BØ Johannes [NOR] (Oro ’15, ’19, ’23; Argento ’17, ’24)

3 – BØ Tarjei [NOR] (Argento ’23; Bronzo ’11, ’15)

2 – LOGINOV Alexander [RUS] (Oro ’20; Argento ’19)

2 – LÆGREID Sturla Holm [NOR] (Oro ’24; Bronzo ’23)

2 – FILLON M. Quentin [FRA] (Argento ’20; Bronzo ’19)

1 – PONSILUOMA Martin [SWE] (Oro ’21)

1 – FAK Jakov [SLO] (Bronzo ’13)

1 – JACQUELIN Emilien [FRA] (Bronzo ’21)

1 – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR] (Bronzo ’24)

N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche o impedimenti di altra natura.

ALBO D’ORO ULTIMO DECENNIO

2015 – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2016 – FOURCADE Martin [FRA]

2017 – DOLL Benedikt [GER]

2019 – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2020 – LOGINOV Alexander [RUS]

2021 – PONSILUOMA Martin [SWE]

2023 – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2024 – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

34 (12-12-10) – NORVEGIA

26 (12-9-5) – GERMANIA (All-inclusive)

13 (4-4-5) – FRANCIA

12 (4-3-5) – URSS

9 (4-4-1) – RUSSIA

8 (1-3-4) – ITALIA

3 (1-0-2) – SVEZIA

2 (1-1-0) – FINLANDIA

2 (0-1-1) – AUSTRIA

2 (0-1-1) – REP.CECA

2 (0-0-2) – UCRAINA

1 (0-1-0) – CANADA

1 (0-0-1) – BIELORUSSIA

1 (0-0-1) – LETTONIA

1 (0-0-1) – SLOVENIA

TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA

Oro (1)

1997 (Brezno-Osrblie) – PALLHUBER Wilfried

Argento (3)

1997 (Brezno-Osrblie) – CATTARINUSSI René

1999 (Kontiolahti) – FAVRE Patrick

2001 (Pokljuka) – CATTARINUSSI René

Bronzo (4)

1979 (Ruhpolding) – CATTARINUSSI René

1985 (Ruhpolding) – CATTARINUSSI René

1996 (Ruhpolding) – CATTARINUSSI René

2000 (Oslo) – CATTARINUSSI René

SPRINT MASCHILE, INVERNO 2024-25

TUTTI I PODI

Kontiolahti

1. JACQUELIN Emilien (FRA)

2. SAMUELSSON Sebastian (SWE)

3. NAWRATH Philipp (GER)

Hochfilzen

1. BØ Johannes T. (NOR)

2. LÆGREID Sturla H. (NOR)

3. CLAUDE Fabien (FRA)

Le Grand Bornand

1. ULDAL Martin (NOR)

2. BØ Johannes T. (NOR)

3. SAMUELSSON Sebastian (SWE)

Oberhof

1. FILLON MAILLET Quentin (FRA)

2. CLAUDE Fabien (FRA)

3. JACQUELIN Emilien (FRA)

Anterselva

1. BØ Tarjei (NOR)

2. LÆGREID Sturla Holm (NOR)

3. GIACOMEL Tommaso (ITA)

TUTTI I PIAZZAMENTI DEGLI AZZURRI NEL 2024-25

GIACOMEL Tommaso: 13 – 11 – 9 – 39 – 3

HOFER Lukas: 48 – 16 – 11 – 26 – 29

BIONAZ Didier: 12 – 22 – 36 – 53 – 16

ZENI Elia: 84 – 86 – x – 42 – 32

CAPPELLARI Daniele: 33 – 53 – 43 – x – 35

BRAUNHOFER Patrick: 50 – 62 – x – 40 – x

BARALE Marco: x – x – x – 72 – x

N.B. : la “x” indica assenza