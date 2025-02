GRINTA ITALIANA! Simone Deromedis vince di prepotenza nello skicross a Veysonnaz!

Simone Deromedis ha vinto di forza la gara di Veysonnaz e ha conquistato il secondo successo stagionale nella Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Il Campione del Mondo ha confezionato una manovra memorabile nell’atto conclusivo sull’esigente pista svizzera: in uscita dal cancelletto di partenza era in terza posizione, ma poi ha dato sfogo a tutta la sua genuina cattiveria agonistica, è entrato di forza in una porta e in maniera pregevole ha infilzato il canadese Reece Howden e il francese Youri Duplessis Kergomard in un colpo solo.

Un sorpasso superbo e da manuale, a testimonianza di una caratura tecnica rimarchevole e di una lucidità tattica davvero pregevole. A quel punto il 24enne trentino ha preso il largo, inscenando un assolo mirabile e involandosi in solitaria verso il traguardo, tagliato a braccia alzate. Il nostro portacolori torna a esultare un mese e mezzo dopo la stoccata di Val Thorens e festeggia nel massimo circuito internazionale itinerante per la quarta volta in carriera (nella passata stagione si impose a St. Moritz e a Bakuriani).

Simone Deromedis aveva già brillato nei turni precedenti dimostrando uno stato di forma impeccabile e nell’attivo conclusivo ha saputo lasciarsi alle spalle Duplessis Kergomard e Howden, mentre il giapponese Ryo Sugai ha chiuso al quarto posto. L’azzurro ha così portato a casa 100 punti, ne ha recuperati ben 60 nei confronti del tedesco Florian Wilsmann (sesto, nella small final ha subito uno splendido sorpasso per mano dello svedese Davis Mobaerg) e si è portato a soltanto dieci punti di distacco dal primo posto in classifica generale, mentre Dupleiss è terzo a -110 dalla vetta.

Il nostro portacolori, al quinto podio in stagione (oltre al successo in Francia annovera i secondi posti di Arosa e Reiteralm e la terza piazza di Innichen), è in piena lotta per la conquista della Sfera di Cristallo quando siamo soltanto a metà stagione: il segreto è la grande costanza in un’annata agonistica che prevede ben diciassette appuntamenti. Si tornerà in pista già domani (domenica 2 febbraio), sempre a Veysonnaz: alle ore 10.35 le qualificazioni, alle 13.00 il tabellone a eliminazione diretta.

Edoardo Zorzi, Davide Cazzaniga, Federico Tomasoni e Dominik Zuech sono stati eliminati agli ottavi di finale. Jole Galli ha conquistato un bel sesto posto nella gara femminile, chiudendo la small final al secondo posto alle spalle della francese Marielle Berger Sabbatel e precedendo la svizzera Fanny Smith e la svedese Linnea Mobaerg. L’azzurra era partita male in semifinale, ma poi su un doppio dosso era riuscita a fare velocità e ha cercato un difficilissimo sorpasso in curva, uscendo purtroppo dal tracciato e salutando la possibilità di accedere all’atto conclusivo.

La nostra portacolori ha comunque tagliato il traguardo, chiudendo alle spalle della canadese India Sherret, della tedesca Daniela Maier e della francese Marielle Berger Sabbatel. Prosegue la bella stagione della 29enne livignasca, che dopo un brutto infortunio è rientrata in maniera brillante salendo sul secondo gradino del podio a Innichen prima di Natale e chiudendo per due volte in quarta posizione tra Reiteralm e Val Thorens.

La gara è stata vinta dalla canadese Marielle Thompson, che si è resa protagonista di uno splendido sorpasso a metà pista ai danni di Maier, che era uscita meglio dal cancelletto di partenza e cercava la fuga verso il successo. Il podio è stato completato da Sherret, che si è lasciata alle spalle la connazionale Courtney Hoffos.